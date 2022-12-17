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极小种群野生植物滇桐近地保护6年首次结实

2022年12月17日09:59 | 来源：中国新闻网
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原标题：极小种群野生植物滇桐近地保护6年首次结实

记者16日从中国科学院昆明植物研究所获悉，近日，云南省文山州马关县古林箐乡一批熬过2016年极端寒潮的极小种群野生植物滇桐迎来它们的首次结实，标志着此次近地保护成功。

滇桐是锦葵科滇桐属的高大乔木。在距今约5500万年到3400万年前，滇桐属的树木曾经大量分布在高纬度大陆上气候温暖而湿润的地区。但至今仅有滇桐一个种幸存，其他种都已灭绝。中国科学院昆明植物研究所孙卫邦团队和多个单位合作，历经十余年调查，在云南省、西藏墨脱和贵州省共找到500余株滇桐个体。因其特殊性和濒危状况，滇桐被列为亟待抢救和保护的极小种群野生植物。

据介绍，2016年1月初，中国科学院昆明植物研究所极小种群野生植物团队的杨静副研究员与马关古林箐省级自然保护区合作，在“极小种群野生植物回归自然试验示范研究基地”野外栽培了210株滇桐，开展了近地保护试验。但是，幼苗栽培后几天云南省就遭遇低温雨雪灾害，栽培点更是遭遇罕见的霜冻，多数幼苗受冻死亡。好在仍有75株滇桐幼苗熬过“酷寒”茁壮成长。

记者了解到，这一批近地保护的滇桐最高株已达5.3米，并在2022年6月迎来首次开花。日前，该最高株自然结实，标志着此次近地保护成功。(记者 胡远航)

(责编：赵竹青、李楠桦)
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