新华社北京12月16日电 题：坚定发展信心 乘风破浪向前——与会同志谈贯彻落实中央经济工作会议精神

新华社记者叶昊鸣、赵文君

中央经济工作会议12月15日至16日在北京举行，习近平总书记在会上发表重要讲话。会议期间，部分与会同志接受新华社记者采访，畅谈对会议精神的学习理解和工作打算。

大家一致表示，聆听和学习习近平总书记重要讲话，深刻感受到2022年经济工作的成绩来之不易，对当前经济形势、对过去5年工作和新时代10年伟大变革、对未来中国经济发展走势的认识和把握更加清晰，进一步增强了战胜困难、砥砺前行的勇气，明确了下一步的努力方向和工作重点。

一年来，面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民迎难而上，统筹国内国际两个大局，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，加大宏观调控力度，应对超预期因素冲击，保持了经济社会大局稳定，取得了极为不易的成就。

“即将过去的2022年，极不平凡、极不寻常，是继往开来、开启充满光荣和梦想新征程的一年。”湖北省省长王忠林说，面对世所罕见、史所罕见的复杂局势，以习近平同志为核心的党中央察大势、把方向，应变局、开新局，团结带领全党全国各族人民踔厉奋发，打开党和国家事业发展新天地，综合国力得到新提升，科技创新取得新成就，党和国家事业发展续写新的精彩篇章。

成绩来之不易，值得倍加珍惜。与此同时也必须看到，当前我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，外部环境动荡不安，给我国经济带来的影响加深。

“坚持党对经济工作的全面领导，是我们面对复杂的国际形势和繁重的国内改革发展任务，战胜一切艰难险阻的根本保证。”安徽省省长王清宪说，过去5年、10年我们所取得的成就，以铁一般的事实证明，党的全面领导对我们做好经济工作具有决定性意义。坚持以习近平经济思想为指导，在党的领导下形成强大战斗力，这是当前和未来我国经济乘风破浪前行的关键所在，是我们战胜困难、踔厉奋发的自信和勇气所在。

稳定预期、坚定自信，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。

会议深入阐述了明年我国经济工作的总体要求和政策取向，为做好明年经济工作定向领航。

“会议提出，要加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，其中稳健的货币政策要精准有力，对发挥好货币政策作用提出了新的要求。”全国政协经济委员会主任尚福林说，面对当前复杂的国际国内经济形势，货币政策要保持流动性合理充裕，同时要保持币值稳定，保持人民币汇率在合理均衡的水平上基本稳定，这就要求货币政策在多重目标下协调平衡，精准施策，引导金融机构加大对小微企业、科技创新、绿色发展等领域的支持力度。

有力举措、清晰指向，做好明年经济工作，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。

去年中央经济工作会议就五个重大理论和实践问题进行了深入阐释，今年进一步阐明经济工作中的几个重大问题，为实现高质量发展提供了根本遵循。

“今年会议再次强调了发展是我们党执政兴国的第一要务，这个发展是贯彻新发展理念的高质量发展，也是我们不断追求的发展。”商务部部长王文涛说，全面贯彻新发展理念，推进高水平对外开放，以高水平开放促进深层次改革，推动建设开放型世界经济，是助力实现未来我国高质量发展的重要途径。

“会议对当前经济形势作了深入分析和科学判断，既让我们看到了问题、又找到了有利条件，既感到了压力、又坚定了信心。总的看，机遇大于挑战，希望大于困难，对明年和今后一个时期的发展充满了信心。”吉林省委书记景俊海说，只要把各方面的优势和活力真正激发出来，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，就能在经济社会稳定发展的浪潮中始终立于不败之地。

与会同志一致表示，要紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，勠力同心、勇毅前行，努力完成经济社会发展目标任务，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出新贡献。

(责编：赵光霞、赵欣悦)

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