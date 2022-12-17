新华社北京12月17日电 商务部世贸司负责人17日在回应记者关于世贸组织对美国第15次贸易政策审议的有关提问时回应称，审议中，中方发言列举了美出台大规模歧视性补贴政策、依据“301条款”单边加征大规模高关税、滥用出口管制措施等单边主义和保护主义做法，指出美背离多边贸易体制，违背经济规律和市场规则，影响全球产业链供应链稳定。同时，按照世贸组织规则，中方已分两批向美方提出312个书面问题，主动表达关注，反映企业诉求。

商务部世贸司负责人介绍，会上共有65个成员发言。其中，中国常驻世贸组织代表、特命全权大使李成钢在审议会议上代表中方发言。欧盟、韩国、日本、加拿大、新西兰、巴西、南非、土耳其等成员也在发言中就美相关贸易政策措施对多边贸易体制的系统性影响表达了关注。同时，世贸组织32个成员向美方提出超过2000个书面问题，涉及美近期出台的《通胀削减法》《芯片和科学法》及其相关措施与世贸组织规则一致性、美政府采购政策、泛化国家安全等。世贸组织成员对美国经贸政策的审议关注是有一定共性的。根据规则，美方有义务对有关问题作出书面答复。

这位负责人表示，贸易政策审议是与谈判和争端解决机制并列的世贸组织三大功能之一，是世贸组织成员行使权利、表达经贸关注的重要平台，在确保成员贸易政策透明度、监督成员履行世贸组织规则和承诺方面发挥着重要作用。此次审议是时隔4年世贸组织成员对美国贸易政策的全面集体评议，各方高度关注。

(责编：岳弘彬、袁勃)

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