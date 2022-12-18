本报评论员

“我国发展站在新的更高历史起点上”，12月15日至16日举行的中央经济工作会议，充分肯定今年以来我国经济社会发展取得的成绩，高度评价过去五年和新时代十年的伟大成就和变革。习近平总书记出席会议并发表重要讲话，深刻总结2022年经济工作，深入分析当前经济形势，对2023年经济工作作出重大部署，为做好明年经济工作、为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步，指明了前进方向、提供了根本遵循。

在党和国家历史上，今年是极为重要的一年。党的二十大胜利召开，制定了当前和今后一个时期党和国家的大政方针，描绘了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，全面建设社会主义现代化国家新征程迈出坚实步伐。一年来，国际环境风高浪急，国内改革发展稳定任务艰巨繁重，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民迎难而上，统筹国内国际两个大局，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，加大宏观调控力度，保持了经济社会大局稳定。一年来，我国发展质量稳步提升，科技创新成果丰硕，改革开放全面深化，就业物价基本平稳，粮食安全、能源安全和人民生活得到有效保障。在百年变局和世纪疫情相互叠加的复杂局面下，面对超预期因素的冲击，面临这么多的甚至是空前的困难，我们能够取得这样的成绩，殊为不易，值得倍加珍惜！

回望新时代以来这十年，在党和国家发展进程中极不寻常、极不平凡，我们面临的形势之复杂、斗争之严峻、改革发展稳定任务之艰巨世所罕见、史所罕见。在战胜挑战中发展、在风雨洗礼中成长、在历经考验中壮大，十年来，我国经济总量迈上新台阶，对世界经济增长的贡献在全球居于首位，战略性新兴产业发展壮大，发展的平衡性协调性包容性持续提高，生态环境呈现明显改善和趋势性好转，共建“一带一路”走深走实，创新型国家建设取得重大进展。我们历史性地解决了绝对贫困问题，如期全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标，迈上全面建设社会主义现代化国家新征程。特别是过去五年，我们经受了世界变局加快演变、新冠肺炎疫情冲击、国内经济下行等多重考验，有效守护了人民生命安全和身体健康，经济年均增长5%以上，好于全球平均水平。新时代十年是我国经济社会发展取得历史性成就、发生历史性变革、转向高质量发展的十年，我国经济迈上更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展之路，具备了更为坚实的物质基础、更为完善的制度保证，增强了全党全国各族人民的志气、骨气、底气，增强了全力战胜前进道路上各种困难和挑战的信心和定力。

中央经济工作会议指出，“做好经济工作，必须坚持党的全面领导特别是党中央集中统一领导”“坚持发展是党执政兴国的第一要务”“坚持稳中求进工作总基调”“坚持和完善社会主义基本经济制度”“坚持推进高水平对外开放”“坚持推动经济发展在法治轨道上运行”。这是对新时代我国经济社会发展实践的深刻总结，是我们党对做好经济工作规律性认识的深化。新时代十年的伟大成就和变革，是在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下、在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下全党全国各族人民团结奋斗取得的。实践充分证明，“两个确立”是战胜一切艰难险阻、应对一切不确定性的最大确定性、最大底气、最大保证。前进道路上，坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，使党始终成为风雨来袭时全体人民最可靠的主心骨，就一定能够确保全党全国拥有团结奋斗的强大政治凝聚力、发展自信心，集聚起万众一心、共克时艰的磅礴力量；牢牢把握高质量发展这个首要任务，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持实事求是、尊重规律、系统观念、底线思维，把实践作为检验各项政策和工作成效的标准，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持“两个毫不动摇”，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，中国经济航船就一定能劈波斩浪、行稳致远。

当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，我国经济恢复的基础尚不牢固，但要看到，我国经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果持续显现，明年经济运行有望总体回升。习近平总书记科学把握我国发展面临的战略机遇和风险挑战，对明年经济工作作出了重大部署，体现了党中央在复杂多变局面下驾驭经济工作的高超智慧和能力。明年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好经济工作意义重大。我们要把思想和行动统一到党的二十大精神和党中央关于经济工作的决策部署上来，把握我国经济长期向好的基本面没有变的大势，把握我国发展仍具有的诸多战略性有利条件，坚定做好经济工作的信心，准确识变、科学应变、主动求变，知难而进、砥砺前行，在危机中育先机、于变局中开新局，集中精力办好自己的事情，依靠顽强斗争打开事业发展新天地。

明年经济工作的大政方针已定，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步，使命在肩、责任重大。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定信心、真抓实干、勇毅前行，努力完成经济社会发展目标任务，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗！

《 人民日报 》（ 2022年12月18日 01 版）

(责编：王仁宏、杨迪)

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