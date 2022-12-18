本报记者 丁怡婷 刘志强 桂从路

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。

重大工程稳步推进，航天事业捷报频传，传统产业加快升级，新技术新产品新业态持续壮大……2022年，中国经济高质量发展蹄疾步稳。2023年，进一步巩固经济恢复的基础，有效应对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，需要我们着力推动高质量发展，实现质的有效提升和量的合理增长。

中央经济工作会议举行期间，部分与会同志接受本报记者采访时表示，习近平总书记在会上发表的重要讲话为各地区各部门推动高质量发展指明了前进方向、提供了根本遵循，下一步将凝心聚力、真抓实干，以高质量发展的实际成效为推动全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。

着力扩大国内需求，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用。

“推进重大项目建设是稳住经济大盘、优化供给结构的先手棋。我们将坚持以重大项目建设为抓手，实施扩大有效投资‘千项万亿’工程，聚焦先进制造等九大领域，推进1000个重大项目建设，完成1万亿元年度投资，更好发挥投资对优化供给结构的关键作用。”浙江省省长王浩表示，明年浙江还将持续强化政策引导，优化放心消费环境，促进平台经济持续健康创新发展，更好发挥消费对经济发展的基础性作用。

加快建设现代化产业体系，提升产业链供应链韧性和安全水平。

中央经济工作会议提出“加快建设现代化产业体系”。湖北省省长王忠林告诉记者，今年以来湖北加快发展战略性新兴产业，前11个月高技术制造业增加值同比增长21.6%，高于规上工业14.6个百分点，“接下来，我们要以科技创新引领全面创新，全力打造‘三高地、两基地’，即全国科技创新高地、制造强国高地、数字经济发展高地、现代农业基地、现代服务业基地，为扎实推进中国式现代化贡献湖北力量。”

内蒙古自治区主席王莉霞表示，明年，内蒙古将聚焦风、光、氢、储四大产业链，一手抓新能源开发建设利用，一手抓新能源装备制造业，全力以赴把结构调过来、功能转过来、质量提上来。

切实落实“两个毫不动摇”，增强我国社会主义现代化建设动力和活力。

中央经济工作会议提出，“从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大”。“民营经济稳，浙江经济就有坚实支撑；民营经济活，浙江经济就有强劲动力。”王浩说，浙江将突出在“两个毫不动摇”中促进“两个健康”，大力实施营商环境优化提升工程，用暖心的服务、贴心的政策促进民营经济高质量发展，更好激发民营企业家敢闯敢拼、敢为人先的创业激情和信心斗志，让企业在浙江创业有信心、投资能放心、发展更安心。

更大力度吸引和利用外资，提升贸易投资合作质量和水平。

“高水平开放将更好助力高质量发展，新发展格局不是封闭的国内循环，而是更加开放的国内国际双循环。习近平总书记的重要讲话，更加坚定了我们扩大高水平对外开放的决心和信心。”商务部部长王文涛告诉记者，下一步，我国将稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，合理缩减外资准入负面清单，进一步优化营商环境，更大力度吸引和利用外资，“优质的存量外资要稳住，增量外资要加大力度吸引。”

“今年前11个月，海南省货物贸易进出口总值同比增长40%，实际使用外资同比增长22.5%，表明全球市场主体对海南自由贸易港十分看好。外资外贸的蓬勃发展，为2025年底前实施全岛封关运作奠定了良好基础。”海南省委书记沈晓明表示，海南自由贸易港将努力成为各类市场主体发展的热土、外资企业进入中国市场的门户和中国企业走向世界的桥头堡，“我们要加强宣传和对接的力度，进一步向外资传递‘中国开放的大门只会越开越大’的信号，进一步增强他们来华投资兴业的信心。”

更好统筹发展和安全，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

“习近平总书记叮嘱内蒙古‘切实履行维护国家生态安全、能源安全、粮食安全、产业安全的重大政治责任’，我们要扎扎实实贯彻落实。”王莉霞说，保障粮食安全、能源安全是内蒙古的一项重大政治任务，明年还将加大工作力度，力争打造服务全国的“粮仓”“肉库”“奶罐”。

“明年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，湖北要更好统筹发展和安全，增强底线思维、强化忧患意识，以新安全格局保障新发展格局。”王忠林表示。

空谈误国、实干兴邦，一分部署、九分落实。与会同志表示，将撸起袖子加油干，把习近平总书记重要讲话精神和党中央重大决策部署付诸行动、见之于成效，努力在推动高质量发展中展现更大作为，在全面建设社会主义现代化国家新征程上不断夺取新胜利、创造新辉煌！

《 人民日报 》（ 2022年12月18日 02 版）

(责编：王仁宏、杨迪)

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