人民网北京12月18日电 （记者乔雪峰）当前，世界经济格局处在变革期，全球汽车产业发展面临全新挑战。在以新能源汽车为主的“上半场”，中国汽车行业凭借先行优势取得了很大成效，但在以智能网联汽车为核心的“下半场”，如何凝聚全球智慧走出一条中国式汽车强国之路，是汽车行业当前面临的重要课题。

事实上，针对智能网联，我国出台了很多相关政策。2020年3月，发改委、工信部等11个国家部委联合出台了《智能汽车创新发展战略》（以下简称《战略》），将智能汽车的研发作为战略方向。

2020年11月2日，国务院办公厅正式发布了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》，提出坚持电动化、网联化、智能化发展方向，以融合创新为重点，突破关键核心技术，优化产业发展环境，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展，加快建设汽车强国。

此外，交通运输部在2022年1月发布的《数字交通“十四五”发展规划》中，也特别强调推进车路协同和自动驾驶的发展，配合像北斗等新一代信息技术，来构建信息基础设施的整个网络稳步发展，推进整个交通智能化的发展。

12月16日，中国工程院院士、中国科学院计算技术研究所研究员倪光南在全球智能汽车产业峰会上表示，智能网联汽车是通过运用新一代信息技术，使传统汽车发展成为智能移动空间应用终端的新一代汽车，目前它已经成为国家重点关注的新兴产业，也是各个整车厂重点的研发方向。

倪光南建议，我国智能网联汽车产业应该从全球视野谋划和发展汽车芯片，与世界开源同行抢占全球智能网联汽车产业发展的制高点，为推动世界汽车产业发展贡献中国智慧。

“我们已经在汽车电动化上取得了巨大的进步，由汽车大国走向汽车强国的前景已经展现，网联化、智能化涉及的技术和产业恰恰是我国近年来发展状况良好的领域。”中国电动汽车百人会理事长陈清泰表示，未来必须以更加广阔的视野、更加前瞻的规划、更加系统的顶层设计来推动智能汽车的发展，共同做好智能网联汽车的顶层布局。

谈到如何推进智能汽车的发展时，陈清泰表示，汽车智能化是一项十分复杂的系统工程，与它并行和衔接的是新能源革命和新一代移动通信，是交通革命和智慧城市，而支撑这场汽车革命的是移动互联网，是数字经济和人工智能技术的快速进步。

中国工程院院士、合肥工业大学校学术委员会主任、教授杨善林表示，随着机器智能和数据智能在智能网联汽车全生命周期过程当中的应用深入，汽车产品已经进入“云、网、端”协同的智能互联产品，实现了智能辅助驾驶、人机协同驾驶、单一场景无人驾驶，正在攻克复杂场景的完全自动驾驶技术。“汽车产品本身越来越智能，汽车制造过程、管理过程也越来越智能，从现实看，汽车人工智能的发展本身是科学引领的。”

中国信息通信研究院副院长王志勤则认为，数字化、网联化和智能化，成为汽车行业转型升级发展主线的过程，也是以新一代信息技术为特征，推动传统汽车以及交通行业重塑和创新的过程。

如何进一步推动新一代信息技术和汽车产业的深度融合和创新，王志勤提出，从以下三个方面进一步实现跨行业的深度融合，同时加强基础设施的超前部署，以及打通数据空间底座。

一是新一代信息通信技术和汽车行业深度融合。要实现从政府、行业组织机构以及企业多个层面实现跨行业的深度融合创新；二是在需要进一步推动一些公共性质的共性标准的制定和协同，形成合力，制定一系列的融合标准。三是新型基础设施要超前部署，要加强协同部署和互联互通工作。

(责编：王仁宏、吕骞)

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