第十九届中国并购年会热议数字经济与并购新机遇
12月17日，以“数字经济与并购新机遇”为主题的2022（第十九届）中国并购年会暨西部并购年会线上圆满举办。年会在全国工商联、四川省人民政府的指导下，由全联并购公会、中国上市公司协会共同主办。
会上，四川省地方金融监督管理局局长欧阳泽华表示，党的二十大报告提出，要健全资本市场功能，提高直接融资比重，对资本市场发展提出了明确要求，也为并购市场带来了新的机遇。全联并购公会、中国上市公司协会举办这届并购年会，恰逢其势，正当其时。刚刚闭幕的四川省委十二届二次全会，提出了新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化，四化同步的重要部署。信息化是当今时代最鲜明的特征和标志，要发挥信息化牵引带动的作用，明确要求加快建设数字四川。接下来将紧紧围绕四川现代化建设目标任务，通过并购重组等手段，更加积极地营造有利于科技创新的市场生态，挖掘和支持全省优质企业登陆资本市场。
证监会上市公司监管部副主任、一级巡视员郭瑞明表示，互联网、大数据、人工智能、区块链等数字技术创新活跃，数据作为关键生产要素，已经深入渗透到经济社会各领域、全过程。十年来，数字经济对我国经济社会发展的引领支撑作用日益凸显，服务包含数字经济在内的实体经济发展，既是资本市场的天职，也是上市公司的崭新机遇。他从提质增效、精专主业和理性并购三个方面阐述了主动适应数字经济发展要求，发挥资本市场并购重组主渠道作用的重要意义。2023年将是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是落实“十四五”规划承上启下的重要一年，需要不断探索符合高质量发展要求的新路径，共同营造并购市场服务数字化发展战略新局面。
围绕年会主题，第十三届全国政协常委、经济委员会副主任杨伟民表示，要坚持以经济建设为中心，发展是解决我国一切问题的基础和关键，坚持发展是党执政兴国的第一要务。经济政策要聚焦到影响增长的关键点上，实施更有效、更有力度的政策。同时，还要通过深化改革、完善政策特别是监管政策，使这一思想上的定心丸，转化为体制上、政策上的定心丸。要把握多目标之间的平衡，目标之间是有主次有先后的，不能为了其他目标而影响高质量发展这一首要任务。要把握市场与政府的平衡，尽可能用市场机制的办法来解决，减少层层下达指标这种行政办法。要把握发展与监管的平衡。要把握长期与短期的平衡，实现长期目标需要久久为功、持续用力，打持久战，不能够都打成攻坚战。
中国上市公司协会党委书记、执行副会长柳磊结合中上协工作经验，围绕“发挥金融与科技合力，双轮驱动上市公司更高质量发展”主题阐述观点，作为资本市场的基石，提高上市公司质量，是发挥资本市场资源配置、风险缓释功能的必然要求。未来已来，上市公司应抓住数字时代机遇主动布局；善作善成，回归并购本源，抓住企业发展新机遇；提高上市公司质量仍然是一项长期性、系统性的复杂工程，中国证监会已启动新一轮提高上市公司质量三年行动计划，中上协将全力服务上市公司实现更高质量发展。
成都市地方金融监督管理局党组书记、局长梁其洲表示，数字经济已逐步成为资本市场的新热点、高质量发展的新引擎。就成都而言，一方面，要牢牢把握数字经济正处于跨越式发展、群体性突破的关键阶段，锚定数字经济产业内生的潜力机遇，加大金融供给的赋能力度，全力助推数字经济发展再攀高峰；同时，要高度重视数字经济智能化、泛在化、普惠化的特点，将数字经济视作提升金融服务质效的“利器”，大力推动金融产业与数字经济融合发展，借势数字化信息化转型趋势，发掘金融产业的新增长点。
全联并购公会党委书记徐林以“高质量发展与企业并购重组”为题，分析了企业并购重组的主要动因。他表示，所有的并购要基于市场化考虑，看企业并购意图的时候，企业主要是围绕市场效益、分工、科技创新来实现自身的并购意图。对于理解高质量发展和并购重组之间的关系，他谈到要提高资源配置的效率，促进创新驱动的增长，实现绿色低碳的转型和可持续增长，这离不开科技创新的环境。高质量发展的核心内涵与企业的并购重组是密切相关的，且这种相互需求会不断扩大。在这个过程中，需要加强构建对并购重组更有利的发展环境。
据介绍，为落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，及证监会近期印发的《推动提高上市公司质量三年行动方案》等文件精神，中国上市公司协会特别策划了首届“资本市场并购重组经典案例征集活动”，以“这十年，资本市场并购重组”为主题，聚焦上市公司在2012年-2021年十年来并购市场发生的经典案例，构建上市公司之间互学互鉴的交流平台。会上，中国上市公司协会副会长孙念瑞宣布评审阶段正式启动。
此外，围绕本届主旨议题，年会分别进行了三场主题为“新形势下并购重组如何服务实体经济”“数字经济的发展”“绿色金融与碳市场”的圆桌论坛，邀请到来自金融、科技、能源等领域的产业代表研讨发展的热点。
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