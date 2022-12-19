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截至11月底全国发电装机容量约25.1亿千瓦

2022年12月19日05:18 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京12月18日电  （记者廖睿灵）国家能源局16日发布的全国电力工业统计数据显示，1—11月份，全国新增发电装机容量14576万千瓦，比上年同期多投产2322万千瓦。其中，水电新增装机2060万千瓦，风电新增装机2252万千瓦，太阳能发电新增装机6571万千瓦。截至11月底，全国累计发电装机容量约25.1亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.5亿千瓦，同比增长15.1%；太阳能发电装机容量约3.7亿千瓦，同比增长29.4%。

　　数据显示，1—11月份，全国发电设备累计平均利用3375小时，比上年同期减少114小时。全国主要发电企业电源工程完成投资5525亿元，同比增长28.3%。其中，太阳能发电2000亿元，同比增长290.1%。电网工程完成投资4209亿元，同比增长2.6%。

(责编：岳弘彬、袁勃)
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