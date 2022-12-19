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杭州数字化系统服务货运

2022年12月19日05:30 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报杭州12月18日电  （记者江南）在进入浙江杭州的高速路口，货车司机通过手机上的操作软件进入“货运导航”系统，在线提交驾驶证和车辆信息，输入将要通行的起点和终点，几秒钟就能办好一张电子通行证。

　　以往，货车驾驶员要到指定窗口办通行证，须提交多种资料，至少半天才能完成审批。为纾解货车驾驶员办证难问题，保障物流畅通，杭州市公安局以数字化改革为抓手，创新推出“货运导航”系统，数字化审核实现一键申领。系统还具备交通路况信息推送、语音播报提醒等功能，自动规划安全路线，提高物资运输车辆通行效率。通过数字化手段，对货车驾驶员、车辆、路径、企业等数据汇集、研判分析，也将更好实现预警处置、源头治理。

　　“货运导航”数字化系统自2021年11月应用以来，累计服务货车35.9万辆、司机27.9万人、企业7.2万家，在线申领通行证4316万次。基于该系统收集的数据，杭州公安部门重点关注货车高频通行路线、高频闯禁路口等信息，通过持续优化管理，截至目前，在杭州，货车驾驶员违反禁令标志的交通违法行为同比下降35.1%，货车道路交通事故警情同比下降24.1%。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月19日 11 版）
(责编：岳弘彬、袁勃)
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