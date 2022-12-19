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上海浦东出台支持“全球营运商计划”系列举措

2022年12月19日05:31 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报上海12月18日电  （记者谢卫群）“全球营运商计划（GOP）”发展大会日前在上海浦东外高桥保税区举行，上海自贸试验区保税区管理局发布《支持“全球营运商计划（GOP）”在中国（上海）自由贸易试验区保税区域发展的若干措施》（简称“GOP十条”）。12月15日，10个GOP企业项目进行了签约，新一批10家意向加入全球营运商计划企业签订了合作备忘录。至此，加入全球营运商计划的企业达到了103家。

　　GOP十条包括在业务拓展方面，支持GOP企业配置全球资源，满足相应条件或达到一定标准的，给予一定专项扶持奖励；在总部发展方面，支持GOP企业增能升级，发展成为总部。比如，升级为跨国公司地区总部，并且满足一定条件的，在营业额方面最高可获得1000万元人民币的奖励；在支持创新方面，支持GOP企业发展离岸转手买卖、大宗商品贸易、境外投资等业务，满足相应条件或达到一定标准的，给予一定奖励，等等。

　　2020年12月16日，上海自贸试验区启动“全球营运商计划（GOP）”，并在保税区域率先实施。两年来，经过各方共同努力，全球营运商计划取得了显著成效。GOP企业规模和发展质量不断提升，全球业务进一步拓展，企业能级进一步提升，营运功能进一步复合，经济贡献进一步增加，引领效应进一步凸显。加入GOP的企业从最初的41家增加到103家，涵盖国家和地区从最初的11个增加到20个，涉及的行业领域也从最初的12个增加到18个。目前，103家GOP企业市场运作范围已覆盖至除南极洲以外的其他六大洲，共涉及125个国家和地区，71家企业的业务运作范围覆盖到两大洲及以上。2022年，这些GOP企业营业收入预计可达4100亿元，比2020年增长25%。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月19日 14 版）
(责编：岳弘彬、袁勃)
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