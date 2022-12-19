蒋建科

培育、巩固好创新文化这个根基，就能够进一步强化“科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力”，推动我国科技创新事业攀登新高点，不断提高核心竞争力

临近年底，已连续举办3年的北京市科学跨年系列活动又在紧锣密鼓地筹备，将为社会奉献一份科技大餐，助力培育创新文化。

长征五号B运载火箭首飞成功、成功再测珠穆朗玛峰、嫦娥五号携带月壤成功返回……近年来，北京市科协紧扣科技热点，策划了多次科学跨年活动，邀请参与重大科学工程的科研人员参加，弘扬科学家精神、传播科学文化，产生较好社会影响。

实现科技自立自强，除了需要科学家冲锋陷阵，实现一批原创突破、攻克一批“卡脖子”难题，还需要在全社会培育创新文化，提升全社会的创新素养。以中国航天事业为例，这些年全社会大力弘扬“两弹一星”精神、载人航天精神、探月精神、新时代北斗精神，航天事业不断刷新纪录，成绩背后离不开航天工作者的奉献，以及全社会对航天创新的支持。与一个个科技创新项目相比，培育创新文化看不见摸不着，一些地方往往忽视创新文化的培育，比如，科学知识普及、科学精神传播的相对单一，创新文化培育跟不上科技创新事业的发展。

党的二十大报告提出，“培育创新文化，弘扬科学家精神，涵养优良学风，营造创新氛围。”创新文化犹如肥沃的土壤，是整个科技创新事业的根基，培育、巩固好这个根基，就能够进一步强化“科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力”，推动我国科技创新事业攀登新高点，不断提高核心竞争力。

培育创新文化是一项基础性工作，不可能一蹴而就，需要付出长期艰苦的努力。各地方各部门要把创新文化建设与科技创新一道纳入考核体系，尽快形成“两手抓、两手都很硬”的局面。鼓励引导社会力量创新方式，开展更多群众喜闻乐见的科普活动。搭建平台，让更多科学家走上“大讲堂”，讲述科学故事，将科学品格、科学文化导入全社会。

新时代新征程，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，助力科技强国和创新型社会建设，创新文化培育的紧迫性和必要性前所未有，扎实推进创新文化建设，将不断夯实激发创造活力的良好创新氛围。

《 人民日报 》（ 2022年12月19日 17 版）

(责编：岳弘彬、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经