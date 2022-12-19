本报电 日前，位于浙江省湖州市南浔区双林镇的南浔国际人才产业园内，瞄准前沿科技的储能电池、3D打印、纳米材料等创新项目正步入发展快车道。近年来，南浔区积极引导民营企业向科研院所“借智借力”，先后与上海大学、上海交通大学、上海核工程研究设计院等高校和科研院所合作，为企业创新发展提供强大智力支撑。今年以来，围绕高新技术产业发展、科技成果转移转化、高层次创新人才培育等，当地出台一系列招才引智新政策，并设立了多项奖励资金，引导和推动企业引进高层次创新人才，不断提高企业创新研发水平。

（张 斌）

《 人民日报 》（ 2022年12月19日 17 版）

(责编：岳弘彬、袁勃)

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