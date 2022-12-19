浙江南浔——
科技推动产业发展进入快车道
2022年12月19日05:31 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报电 日前，位于浙江省湖州市南浔区双林镇的南浔国际人才产业园内，瞄准前沿科技的储能电池、3D打印、纳米材料等创新项目正步入发展快车道。近年来，南浔区积极引导民营企业向科研院所“借智借力”，先后与上海大学、上海交通大学、上海核工程研究设计院等高校和科研院所合作，为企业创新发展提供强大智力支撑。今年以来，围绕高新技术产业发展、科技成果转移转化、高层次创新人才培育等，当地出台一系列招才引智新政策，并设立了多项奖励资金，引导和推动企业引进高层次创新人才，不断提高企业创新研发水平。
（张 斌）
《 人民日报 》（ 2022年12月19日 17 版）
(责编：岳弘彬、袁勃)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 人民网“2022年乡村振兴大会”：谱写新时代农业农村发展新篇章
- 人民网北京12月18日电 （黄盛）民族要复兴，乡村必振兴。为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，促进各地各单位交流，助力乡村振兴战略梯次推进，今日人民网举办了“2022年乡村振兴大会”，发布了“2022乡村振兴创新案例”结果，并同步启动了“2023乡村振兴创新案例”征集。…
相关新闻
- 评论
- 关注