冯源

在浙江省台州市椒江区的“东海明珠”大陈岛，低保户李荷娇近半年来多了一项新收入，每天在海岸线上捡拾塑料垃圾，送到小蓝之家，一个月能挣2500多元。“这比干农活还要轻松。”

同样在椒江区，几天前，满载而归的船老大黄志伟不但把新鲜的渔货送到渔市，还把一大袋塑料垃圾送到了“小蓝之家”：废弃渔网、泡沫塑料、塑料瓶、塑料袋……既有船上的生产生活垃圾，也有作业时捞起的海洋垃圾。

“只要通过手机小程序申报，‘小蓝之家’就会上门回收。关键是收购价远高于市场价，普通塑料瓶的市场回收价是3分钱一个，给我们的回收价是2毛钱一个。”黄志伟开心地说，这样既保护了环境，又增加了收入。

李荷娇和黄志伟口中的“小蓝之家”，其实是椒江区今年建设的海洋垃圾末端治理站点。目前，在当地“小蓝之家”登记在册的“海洋清洁工”已有近百人。他们主要是当地的低收入群体。捡拾海洋垃圾，能够增加他们的收入。而连续工作一定时间后，“小蓝之家”还会为其缴纳社会基本保险。

椒江区是台州市主城区，位于台州市母亲河椒江的入海口。近年来，发展海岛旅游和近海水产养殖成为沿海百姓的重要收入来源，但是近海面源垃圾也随之增加。“小蓝之家”依托当地发达的塑料产业，走出了一条治理海洋垃圾的新路子。

回收的海洋塑料垃圾经过压缩破碎之后，会被送到造粒工厂制作成塑料粒子，生产出更符合国际生态环保理念的塑料产品。椒江外沙“小蓝之家”的负责人邱普法介绍说：“经国际认证的海洋塑料粒子，相较传统再生塑料将升值一倍以上，而以海洋塑料垃圾为原材料生产的产品售价则要比同类产品高两倍。”

台州市椒江区委改革办相关负责人说，今年以来，当地运用数字化手段，在省市有关部门指导下，构建了“政府主导、陆海统筹、多元参与、社会协同”的“蓝色循环”海洋生态治理新模式。“我们把海洋生态治理的困境变成群众、企业共富的红利，走出了一条海洋生态治理助力共同富裕建设的新路子，为海洋生态保护提供了可持续、可复制的方案。”

目前，椒江区已设立“小蓝之家”5个。而这项工作还拓展到台州沿海其他4个县（市、区），共计设立海洋垃圾暂存点16个，“小蓝之家”11个，吸纳217人从业。“蓝色循环”模式则已实现对台州市6个沿海县（市、区）的全覆盖，吸纳3400多艘渔船、5300多名渔民、沿海镇村500多名群众加入，形成了较为完善的海洋垃圾立体收集网络。今年4月以来，全市累计收集处理海洋污染物4726吨，减少碳排放约2496吨。（本报记者冯源）

(责编：王震、陈键)

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