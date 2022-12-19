新华社北京12月18日电中央经济工作会议12月15日至16日在北京举行。习近平总书记在重要讲话中总结2022年经济工作，分析当前经济形势，部署2023年经济工作。

连日来，全国各地认真学习领会中央经济工作会议精神。大家表示，会议对于凝聚共识、坚定信心，做好明年经济工作，具有重大而深远的意义。要准确把握明年经济工作部署要求，创造性抓好贯彻落实，勠力同心、勇毅前行，以新气象新作为推动高质量发展取得新成效。

保持经济社会大局稳定，成绩殊为不易值得倍加珍惜

今年是党和国家历史上极为重要的一年。面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民迎难而上，砥砺前行，保持了经济社会大局稳定，取得了殊为不易的成就。

“会议用‘成绩殊为不易，值得倍加珍惜’来总结极不平凡的一年。”中国首席经济学家论坛理事王军说，面对世所罕见、史所罕见的复杂局势，党中央察大势、把方向，应变局、开新局，及时果断出台稳经济一揽子政策和接续措施，着力保市场主体稳就业稳物价。中国经济顶住压力，保持了稳健发展。

重庆两江新区管委会副主任王愚对会议提到的“发展质量稳步提升”深有感受。“在成立专班稳产保链的同时，我们抓住转型升级的机遇，努力构建以汽车、电子等为支柱、多点支撑的现代产业体系。”他说，今年1至11月，新区完成工业投资近300亿元，在软件与信息服务产业引育一批国家和市级重点企业，新能源整车产量同比增长313%。

今年以来，我国加大助企纾困力度，一系列帮扶政策落地落细，增添了市场主体应对风险挑战的底气。

东北老工业基地，沈阳鼓风机集团股份有限公司透平公司转子车间内，一台台机器智能运转，物料存储、工艺制作等信息通过屏幕传至每个环节。沈鼓集团信息数据中心副主任王宗玉告诉记者，一年来，企业获得各类政策支持近3000万元。“国家和地方持续扶持让我们有更充足的资金进行技术研发和数字升级。目前，沈鼓实现人、机、料等生产要素智能化管理。”

“我们克服大量困难，守住了粮食安全。”认真学习会议精神后，河南周口市郸城县县长董鸿颇为感慨，一年来，郸城县应对冬小麦晚播、夏季高温干旱、病虫害等不利影响，扛稳粮食安全重任，确保全年粮食丰收。“从国家到地方统筹部署的一系列粮食稳产增产举措落地见效，使我们更加有信心、有底气把中国人的饭碗牢牢端在自己手中。”

过去5年，经受了多重考验，我国经济大船乘风破浪向前。新时代10年是我国经济社会发展取得历史性成就、发生历史性变革、转向高质量发展的10年。大家一致认为，实践已经充分表明，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在习近平经济思想科学指引下，只要全国上下团结一心、踔厉奋发，中国经济大船就一定能够沿着高质量发展航道稳健前行。

坚持稳字当头、稳中求进，形成共促高质量发展合力

会议定调明年经济工作，明确要坚持稳字当头、稳中求进，提出加强各类政策协调配合。

“会议强调突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，这是党中央在深入分析国内外环境基础上作出的重要部署安排。优化五大政策组合，发挥协同效应，有利于稳定市场预期。”国务院发展研究中心宏观经济研究部第二研究室主任李承健说，在工作方法上，会议明确要坚持系统观念、守正创新，把握好六个“更好统筹”，体现了观大势、顾全局、谋长远的导向。

会议提出“产业政策要发展和安全并举”。山东省工业和信息化厅党组书记张海波说：“山东是工业大省，尤其要在补短板与锻长板上下功夫。会议为我们一手抓工业经济稳进提质，一手抓产业链供应链安全进一步指明了方向。我们将深入推行标志性产业链‘链长制’，促进大中小企业融链固链，提升产业链供应链韧性和安全水平。”

学习会议精神，动力电池管理系统制造商力高新能源创始人王翰超的心更踏实了。“我们一线企业格外关注金融等政策衔接。会议明确引导金融机构加大对小微企业、科技创新、绿色发展等领域支持力度，让我们吃了定心丸。”他说，企业正在加力发展储能、充电等技术，计划明年到海外设立公司，一步步打开国际市场。

会议强调把促进青年特别是高校毕业生就业工作摆在更加突出的位置。湖北省襄阳市襄州区人力资源和社会保障局局长汪坤认为，这为地方进一步落实稳就业提供了指引。“今年以来，我们建成了5个零工驿站，集纳政策咨询、创业指导、技能培训、劳保维权等功能，促进劳动力供需更好对接。”汪坤表示，襄州区人社部门将继续创新方式方法，深入实施各项减负稳岗扩就业措施，市场化就业与政策性就业同步发力，加强重点群体就业帮扶。

在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区，项目建设现场塔吊林立，集装箱卡车来回穿梭。“会议再次强调要坚持把高质量发展作为全面建设社会主义现代化国家的首要任务，从战略全局出发提出一系列举措，让我们对明年和今后的发展充满信心。”临港新片区党工委副书记吴晓华表示，临港新片区将用制度创新把优势和活力激发出来，在自动驾驶、新材料、绿色低碳等新赛道实现突破，当好上海经济增长极。

求真务实真抓实干，勠力同心做好明年经济工作

会议指出，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。

“在明确的5个方面重点工作中，着力扩大国内需求排在首位，就是要发挥好提振消费对稳住经济大盘的重要作用。”广州市越秀区副区长肖逢春说，越秀区正动员辖内企业利用冬至、元旦、春节等节点开展联合促销，首批让利5000万元的线上线下优惠活动已全面落地，并通过鼓励龙头餐饮企业开展直播探店等活动推动各大商圈消费升温。“接下来我们要从多维度综合施策，把会议精神落到实处。”

中电科芜湖钻石飞机制造有限公司无人机项目总设计师时绍春对会议提出“勇于开辟新领域、制胜新赛道”感到振奋。“‘低空经济’就是一条新赛道，无人机具有广阔应用前景。”时绍春说，明年公司将加大系统综合性能更强、智能化程度更高和成本更低的无人机研发，“用饱满的热情和严谨的态度把科技创新写在祖国的蓝天上。”

“切实落实‘两个毫不动摇’”，会议鼓励民营经济发展的政策让第四范式创始人兼首席执行官戴文渊深受鼓舞，增强了谋事创业的信心。“人工智能行业正处在快速发展关键期，我们将以更加昂扬的斗志、更加扎实的工作专心攻关、大胆突破，用技术创新为高质量发展添薪续力。”

学习领会会议精神后，国投招商投资管理有限公司董事长高国华表示，会议明确提出要深化国资国企改革，提高国企核心竞争力。我们作为国有控股的产业投资基金，要对标会议精神，围绕新能源智能汽车、智能制造、医药健康等重点领域加大投资力度，推动国资与民资融合，提升资本效率，助力先进制造产业链供应链迈上中高端。

今年前11个月，宁夏回族自治区交出一份亮眼的外贸“成绩单”：增速位居全国第四位。“宁夏外贸虽然体量小，但潜力大。”银川海关副关长张大平表示，会议提出“更大力度吸引和利用外资”，银川海关将结合宁夏在“一带一路”、西部陆海新通道建设中的节点作用，不断扩大葡萄酒、枸杞等特色产品出口，压缩整体通关时间，全力推动宁夏外贸质的有效提升和量的合理增长。

我国经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果持续显现，明年经济运行有望总体回升。大家一致表示，坚定信心、齐心协力，不折不扣落实好习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步做出扎实有效的贡献。

(责编：王震、陈键)

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