黄书波

“疫情的阴霾正在散去，旅游业即将春暖花开。”12月16日，在浙江德清举行的2022莫干山民宿大会暨浙江省“百县千宿”乡村共富论坛上，来自文旅部门、文旅行业和研究机构的代表，对旅游业的复苏和发展充满信心。

旅游业是受新冠疫情冲击最大的行业之一。随着疫情防控优化政策和稳经济各项政策举措的加快落地，旅游业看到了复苏的曙光。

“旅游业和文化产业的内在发展动能是不可替代的，其生命力和发展前景仍被业界看好。”原国家旅游局局长邵琪伟说，旅游业必然会复苏发展，因为这是人民大众对美好生活的向往和人类社会发展的规律所决定的。

德清莫干山是高端民宿业的发源地，也是国内第一部县级民宿地方标准的诞生地。目前全县民宿总量近千家，年接待游客超700万人次，营收超30亿元，成为中国民宿发展的样板地、标杆地。经过15年的发展，莫干山民宿产品体现出高颜值空间、高性能场景、高质量服务的特征，这是民宿业在疫后发展的核心竞争力所在。

浙江省文化和旅游厅副厅长芮宏指出，德清大力发展旅游民宿业有较高的起点，要进一步发挥资源优势、客源优势、地缘优势、品牌优势，在即将到来的元旦、春节等假期中率先复苏；要做好帮扶，通过模式输出、经验推广、带动营销等多种方式，当好引领示范；要通过民宿吸引新兴产业扎根乡村，为促进浙江高质量发展建设共同富裕示范区贡献力量。

德清县长王波表示，着眼疫情防控的新形势和中国式现代化的发展需求，德清将全力以赴打造令全球向往的世界级旅游目的地。疫后及未来的民宿业将和旅游业整体发展一样，向着特色化、精细化、数字化、智能化方向发展，更加凸显特色、精品、个性和品牌效益。

德清县文化和广电旅游体育局局长朱海平在论坛上宣布，“百县千宿·莫干森活”示范创建活动正式启动。朱海平表示，德清县将以莫干山民宿为窗口，探索多元化、品牌化、生活化乡村旅游发展新方向，统筹谋划休闲观光、户外运动、文化创意、亲子研学等多业态产业发展，增加旅游产品丰度和吸引力，让莫干山民宿成为极致度假生活目的地。

“相比城市的喧嚣，乡村的生活更为惬意。”北京大学教授苏剑认为，德清民宿业现在发力正当其时，大有可为。

2022莫干山民宿大会暨浙江省“百县千宿”乡村共富论坛由浙江省文化和旅游厅、湖州市人民政府、新华每日电讯主办，湖州市文化和广电旅游局、德清县政府承办。

(责编：王震、陈键)

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