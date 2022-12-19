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湖南靖州：强化就业监督 铺就乡村振兴幸福路

2022年12月19日10:49 | 来源：人民网
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“今年受疫情影响不能出去打工，多亏了‘乡村学堂’，让我学到新技能。”湖南省靖州苗族侗族自治县太阳坪乡贯堡渡村十三组脱贫户刘莲凤坐在屋前，用自家竹子熟练地编箩筐。看着身边嬉闹的孩子，她笑着说：“既能看娃煮饭，又能挣钱养家！每个月抽空搞搞编织，能多挣上千元呢！”

刘莲凤口中的“乡村学堂”由县人社部门联合乡村振兴工作队举办，是靖州县纪委强化就业监督、助推乡村振兴的有力举措。近年来，靖州县以清廉乡村建设为统揽，做实乡村振兴专项监督，聚焦就业难题，将“稳就业、保就业”作为日常监督的重要内容。今年以来，共计开展各类专项检查36次，解决各类问题48个。截至目前，全县各“乡村学堂”开展职业技能培训20余场，共计3400余人次参加培训，新增技能人才600余人。

据了解，靖州县聚焦“本土就业”，切实加强县产业园区用工服务工作，相继出台了《靖州县服务园区用工保障平台工作方案》《稳岗位提技能保就业十六条措施实施细则》等文件，组织11个乡镇主要领导、135个村（社区）支部书记到产业园区现场观摩，了解企业用工情况和招聘要求。此外积极开展系列就业服务活动，有效缓解园区企业“用工难”“留人难”问题。2022年以来，共举办专场招聘会35场，为园区招聘新员工700余人（其中脱贫群众300余人），稳定用工达到3740人。

促进脱贫人口持续增收、脱贫地区稳定发展，是守住不发生规模性返贫底线的根本措施与长效机制。靖州县始终紧盯转移就业，不断为民拓宽就业渠道。截至目前，全县脱贫劳动力转移就业20143人，“零就业”家庭实现动态清零、有劳动能力的脱贫家庭基本实现至少1人就业。

下一步，靖州县将继续把‘稳就业、保就业’作为监督靶心，优化创新就业服务，确保政策落实、落地。

(责编：曹淼、李源)
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