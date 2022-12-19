今年十月，安徽省怀宁县茶岭镇的蓝莓基地，又迎来了一批新的蓝莓树苗。一亩亩蓝莓林在田间地头种下，孕育着一树树的希望。

得益于优异的地形和土壤条件，怀宁蓝莓种优味美，被纳入全国名特优新农产品名录。“蓝莓基地的扩大生产，离不开交通银行的大力支持。”怀宁县安山乡村生态发展有限公司负责人表示。今年年初，公司谋划扩大蓝莓种植面积以增产增收，但融资渠道有限、缺乏项目资金。交行安徽省分行了解情况后，主动对接当地县政府，采用政府平台+省农担担保模式，创新推出针对特色农业产业的“蓝莓贷”，为该公司投放贷款，解决其融资难题。

随着当地政府和金融机构对蓝莓产业的大力支持，蓝莓产业已成为怀宁县特色产业和乡村振兴特色支柱产业，初步形成了育种、种植、采摘、加工、销售和乡村旅游的产业融合发展格局，这里逐渐发展为长三角最大蓝莓种植区之一。

“蓝莓贷”是该行服务特色农业的一个缩影。近年来，交行安徽省分行聚焦乡村重点产业，支持产业振兴。围绕各区域特色农业产业，通过对接地方政府、行业协会等，强化银担合作，牵头组织、深入调研等方式，支持乡村振兴重点产业。如围绕阜阳界首食用菌产业，为养城农业发展发放贷款授信1.8亿元用于养城农业食用菌全产业链项目建设；为安徽亳州中药材市场商户，推出“药商e贷”，服务当地中药种植及流通行业客户超百户。

近年来，交行安徽省分行积极做好金融支持乡村振兴工作，履行国有企业责任担当，持续完善乡村振兴服务机制，加大涉农领域的金融支持力度，扎实推进巩固脱贫攻坚同助力乡村振兴有效衔接，全面助力乡村振兴。

围绕涉农领域经营主体的资金需求，交行安徽省分行不断丰富金融产品线，在推广“普惠e贷”的同时，还推出服务乡村振兴专属系列“兴农e贷”，为涉农领域的法人小企业、个体工商户、新型农业经营主体等群体解决了融资难题。

“交行安徽省分行一直都以实际行动助力乡村振兴。安徽是农业大省，在保障粮食和农作物生产方面，我行积极服务稻谷、大豆、油菜、蔬菜、茶叶、中药材等省内重点农业产业中的各类新型农业经营主体、农户，重点支持规模化种植企业，为粮食等重要农产品稳产保供提供金融服务”交行安徽省分行相关负责人介绍。

数据显示，截至2022年11月末，交行安徽省分行涉农贷款304亿元，较年初增加约70亿元，增幅近30%，其中普惠型涉农贷款18.3亿元，较年初增加约7亿元，增幅逾60%。（胡雨松）

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经