八桂大地，国投与广西共奏美好未来的时代强音；橘子洲头，开启国投、湘投合作新篇章……一年间，中国投资协会国有投资公司专业委员会（以下简称“国投委”）发起组织开展的“大道同行”系列主题活动，通过举办路演推介、专题研讨、课题研究、招聘专场等活动，取得初步成效。

据了解，国投委从成立以来积极发挥行业引领作用，搭建会员单位的资本合作和资源共享平台，促进行业交流，推动国有投资事业不断发展。国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投”）付刚峰认为，创新行业组织的运营模式，组织开展“大道同行”系列活动，筑牢国有投资公司合作平台，有助于发挥国投委行业集群的优势，促进国投委会员在落实国家产业和重大区域战略、缩小地区和城乡差距、促进东中西部区域协同发展作出积极贡献。

今年3月28日，“大道同行”主题系列活动第一场——“走进国投 投资广西 2022年广西重点产业投资洽谈会”由国投集团与广西壮族自治区政府联合主办，国投委承办。洽谈会聚焦集团17个重点投资产业，通过高层对接洽谈、重点项目推介和政策解读，在能源、港口、乡村振兴产业等方面达成了合作意向。

8月初，作为国投委会员单位的国投集团与湘投集团联合举办“走进湘投 一起向未来”业务对接会。8月下旬，国投委组织各地驻京办事处与国投集团开展集中对接交流。国投集团和国家机关事务管理局联合主办“大道同行——驻京办事处走进国投”活动。

“60家省市驻京机构负责人集中走进国投，在国投历史上还是第一次。”付刚峰介绍，希望通过活动促进各驻京办事机构认识国投、了解国投，进一步加强交流沟通，共同搭建经济合作平台，健全完善常态化合作机制，共同挖掘合作机会，助力国家重大区域战略和产业发展。

国家机关事务管理局驻京办事处与综合管理司司长王金波表示，希望参会的驻京办事机构积极协调地方相关部门，为央企在地方投资和工作提供有力的支持保障，实现优势互补、合作共赢。

据介绍，下一步，国投委员会员企业将坚守主责主业，着力提升全要素生产力，推进科技自立自强，积极落实区域重大战略，持续解决城乡差距等领域，破解改革发展的重点难点问题，实现高质量发展。为此，需要国投委进一步夯实国有投资公司合作平台，赋能会员单位的高质量发展。

“‘大道同行’系列活动刚刚起步，需要群策群力，不断创新活动形式，以更加开放、包容的模式，惠及参与各方。”付刚峰表示，随着活动的鼓点声敲响，国投委将继续以打磨产品的思维，紧扣国家和地方政府的政策导向，把握国有资本投资公司的共性需求，探索使用多种方式持续推广宣讲会员企业，积极完善“大道同行”活动流程，发挥好服务会员、服务行业的工作职能，努力打造更多合作共赢的典范。

(责编：曹淼、李源)

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