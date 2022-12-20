本报记者 申智林 王欣悦 赵帅杰

近期召开的中央经济工作会议提出，要更好统筹供给侧结构性改革和扩大内需，通过高质量供给创造有效需求。

投资是扩大内需的重要力量。今年以来，各地区各部门持续加大稳投资力度，一项项重大工程施工正酣、一批批重点项目扎实推进，带动扩大有效投资，推动经济高质量发展。

时值年底，多地的重点项目进入关键施工阶段。本报记者来到湖南岳阳、重庆两江新区、甘肃兰州等地，感受项目现场的火热氛围。

——编 者

湖南岳阳——

化工产业链整体搬迁，带动产业转型升级

机器轰鸣、吊车林立，12月16日，湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区内，在中石化巴陵石化己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展项目建设现场，设备安装已经全面进入高峰期。中石化第四建设有限公司管道技师鲜中剑在项目聚合装置施工区域的楼层内跑上跑下，组织工人对700多台设备的连接管道进行配管、焊接。

同鲜中剑一样，连日来，在这个省重点项目建设现场，19家施工单位的1万多名施工人员分布在数十个项目单元中，同步开展作业。

“借助产业链整体搬迁，我们努力实现搬迁、混改、扩能、延链一体化建设。”中石化巴陵石化有限公司副总工程师、己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展项目部总经理张晖告诉记者，按照规划，项目总投资153.5亿元，占地2600余亩，建成后，己内酰胺产能将从30万吨提升至60万吨，单位产量能耗降低20%，环保标准也将大幅度提高。

随着项目明年3月中期交付的截止日期临近，为确保工程从建设阶段顺利转入设备调试生产阶段，所有建设人员克服困难，不遗余力。“截至目前，项目整体进度已完成86.5%，能确保如期交付。”张晖很有信心。

“高新区正以此项目为龙头，加快推进高端纺丝、尼龙拉伸膜、工程塑料等项目落地，并进一步布局纺织新材料、食品包装、汽车零部件等产业。”岳阳市云溪区委副书记、岳阳绿色化工高新区党工委书记刘勇表示。

为了支持配套的重点项目落地，今年以来，岳阳市对重点项目实行市级领导干部“一对一”联点推进，通过加大银企对接，组织16家金融机构为21个重大产业项目提供信贷支持。1—11月，岳阳市53个省重点项目共完成投资674.35亿元，为年计划的126.2%；205个市重点建设项目完成投资1064.69亿元，为年计划的117.02%。

重庆两江新区——

固态电池生产基地加快建设，完善新能源汽车布局

12月15日，寒意料峭，记者走进重庆两江新区龙兴新城，项目建设如火如荼。在固态电池生产基地——赣锋新型锂电池科技产业园项目现场，数十座塔吊紧张作业，一辆辆运输车辆往来穿梭，施工人员干劲十足。

“我们细化了每一项施工任务，铆足了劲搞建设。”固态电池生产基地项目经理彭林说，“现在每天有600余名工人在工地作业，进出的机械和车辆有100余辆。”

固态电池生产基地项目占地面积约630亩，有35栋单体工业建筑，规划建设年产20吉瓦时动力及储能电池，正在建设的一期项目占地面积约500亩，总投资约70亿元。

“基地计划明年12月实现投产。”在彭林的办公室墙上，悬挂着一张蓝色“作战图”，上面梳理了项目倒排工期表。“固态电池兼顾小体积、长续航、高安全性这3方面的特性，发展前景很好。”彭林说。

目前，两江新区正以提升汽车产业能级为重要着力点，努力打造新能源汽车产业新生态。今年上半年，两江新区新能源汽车产量已达6.9万辆。两江新区经济运行局局长李建彬表示：“固态电池生产基地项目建设完成后，将完善两江新区新能源汽车产业链上的动力电池板块布局。”

同时，该项目还将在两江新区建设固态电池研发中心、检测中心，引进高层次人才800多人，新增就业岗位3000多个，推动重庆在固态电池技术领域实现跨越式发展。

“两江新区将紧紧抓住重大项目这个‘牛鼻子’，千方百计加快项目建设，努力形成更多实物工作量。”李建彬说，“目前，汽车、电子信息、高端装备、生物医药等11个重点产业链条共谋划重大项目175个，总投资4552亿元。”

甘肃兰州——

机场扩建工程全力推进，打造区域综合交通枢纽

12月16日，甘肃兰州中川国际机场三期扩建工程施工现场一派火热：工人们正有条不紊地推进钢屋盖整体提升工作，为即将迎来的合龙封顶做最后的准备。

航站楼一层的地面上，整齐地码放着成百上千个网架，长则十多米，短则三五米。“我们需要把这些散件，拼装成重达千吨的钢屋盖建设材料，焊接是第一步。”焊工孙青亮告诉记者，由于白天气温也在零下10摄氏度左右，为保证焊接质量，需要提前给焊枪预热10多分钟，同时在焊缝层间进行温度监测，防止出现裂痕。“大伙儿冒着严寒，加班加点，争取把耽搁的工期抢回来。”

沿着步梯，登上塔台，热闹的施工现场尽收眼底，一个呈“X”形的航站楼已初具雏形。今年以来，项目建设接续跑出“加速度”，混凝土主体结构提前33天全面封顶。

据了解，兰州中川国际机场三期扩建工程总投资330多亿元，按满足2030年旅客吞吐量3800万人次、货邮吞吐量30万吨目标设计，工期4年，计划2024年10月正式运营。建成投运后，兰州中川国际机场将成为西北地区特色明显、优势突出的区域综合交通枢纽。

作为整个项目的“重头戏”，截至目前，机场航站楼工程4个指廊金属屋面施工进度已达70%，主楼钢屋盖已完成95%，计划年前全面完成钢屋盖整体提升工作。

抢工期、保进度，兰州新区不断推动项目建设提质增效。兰州新区经济发展局副局长双明媚表示，新区推出上门服务等方式，定期向企业收集项目建设、手续办理、原料和产品运输等涉企困难问题，列出清单，快速开展协调服务，有效保障重点项目顺利推进、企业正常生产运营。

《 人民日报 》（ 2022年12月20日 10 版）

(责编：杨光宇、袁勃)

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