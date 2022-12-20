据新华社北京12月19日电 （记者樊曦、王民）记者从中国铁建股份有限公司了解到，由中铁十六局集团承建的京津冀交通一体化重点项目——大兴机场北线高速公路西延段19日通车运营，与河北省京雄高速公路支线实现通车，标志着京津冀交通一体化加速实现。

大兴机场北线高速公路西延段是连接北京大兴国际机场与雄安新区的重要快速通道，东起京开高速，西至永定河中段京冀界，主线全长8.16公里，采用双向8车道，设计时速120公里。

据了解，大兴机场北线高速公路北京段采用政府和社会资本合作方式，由中国铁建股份有限公司参与投资建设，该项目中段、东延段已于2019年7月、2021年5月先后开通运营。此次西延段通车后，将打通机场北线高速贯通京冀两地的“最后一公里”，成为雄安新区进京的快速通道，进一步拉近北京西侧河北地区与首都的时空距离，加快构建首都都市圈，有力促进发挥首都经济的辐射带动作用。

(责编：杨光宇、袁勃)

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