前11个月全国完成水利建设投资增长33%
2022年12月20日06:24 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京12月19日电 （记者李晓晴）记者从水利部获悉：1至11月，全国完成水利建设投资10085亿元，较去年全年增长33%。水利建设完成投资首次迈上1万亿元台阶，是新中国成立以来水利建设完成投资最多的一年。有10个省份完成投资超过500亿元，其中，广东完成投资740亿元、云南完成投资652亿元。水利建设充分发挥稳投资、促就业的作用，直接吸纳就业人数236万人，其中农民工192万人。
截至11月底，全国累计新开工水利项目2.5万个，新增投资规模1.18万亿元，较去年全年多开工3767项、多增加投资规模6511亿元。
(责编：杨光宇、袁勃)
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