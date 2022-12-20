据新华社乌鲁木齐12月18日电 （记者顾煜）记者18日从中国石油塔里木油田获悉，截至目前，该油田已累计向新疆南部塔里木盆地周边的五地州输送天然气达500亿立方米，有力保障了环塔里木盆地各族群众用气需求。

长期以来，新疆南部塔里木盆地周围城乡群众主要以柴草、煤炭为生活燃料。为解决当地群众用气问题，让资源地群众率先享受到油气勘探开发带来的实惠，1998年6月，塔里木油田开始实施“气化南疆”工程。2010年7月，南疆天然气利民工程全面开工，成为“气化南疆”工程的延续和拓展。目前，塔里木油田向新疆南部日供天然气已占外输总量的五分之一。

近年来，塔里木油田不断延续和拓展“气化南疆”进程，气化范围涉及新疆南部五地州42个县市、农牧团场，供气点增加到73个，企业用户突破百家。今年已向新疆南部供气53亿立方米，为优化当地能源消费结构、推动绿色转型、助力实现“双碳”目标做出了重要贡献。

(责编：杨光宇、袁勃)

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