韦晓娅

今年下半年以来，广西壮族自治区柳州市围绕新能源汽车、螺蛳粉、智能家电等10个特色产业需求，推出特色产业全生命周期“一链办”服务模式，全力破解企业发展烦心事。审批服务的全链条集成优化，为柳州产业高质量发展注入动力。

柳州市把从过去服务单一企业的方式转变为系统服务产业链整体，推进重点领域营商环境改革。首先链产业，构建“1+12”市县两级联动格局。柳州把12个县区的10个特色产业纳入产业服务目录，涵盖木材加工、螺蛳粉原材料生产、林业、香杉生态板、茶叶加工、螺蛳粉、餐饮服务业、智能家电、新能源汽车、新能源等特色产业，推动产业链延链补链强链。其次是链服务，开展特色产业全生命周期“一链办”。柳州将各特色产业发展享受的政策红利统一涵盖，推动各项政策应享尽享、快速兑现，从原来的“企业追着政府部门跑”变成了“政府领着企业跑”，助力企业加速发展。柳江区通过推行智能家电“一链办”审批新模式，快速帮助了4家智能家电企业办理项目规划许可证和施工许可证等政务服务，使项目实现提前2个月开工建设，建设规模136887平方米，总投资额达40494万元。

面对大批高质量项目入驻，如何为各条产业链企业提供优质便捷的服务成为“一链办”工作的一个重点。柳州简化办事流程，个性化服务。针对各产业特色，合理划分阶段，压缩审批时限，简化整合申请材料，优化审批流程，为企业提供个性化、专业化、精细化的全产业链审批办事、产品营销、信息互动等服务。例如，融安县针对香杉生态板产业发展需要，划分了企业成立、立项用地规划、工程建设、施工许可等阶段，各阶段需要办理的事项由园区统一帮办代办，企业可根据实际需求自主选择办理阶段，只需提交一套材料即可办理该阶段所有事项。

柳州各县区设立特色产业全生命周期“一链办”服务专区，打造部门协同、咨询便利、办理快速的特色产业“直通车”。围绕林业产业企业需求，鹿寨县将11个单一审批事项形成林业特色产业“集成服务”基础清单，通过设立“全链通办”导办台、企业开办综合服务专窗等，为“一链办”提供“专人、专话、专窗”服务。

柳州“一链办”特色产业服务，构建了便民利企、规范高效的政务服务生态，受到企业广泛好评。

(责编：杨光宇、袁勃)

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