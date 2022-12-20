本报昆明电 （记者沈靖然）记者从中国邮政集团有限公司云南省分公司（下称“云南邮政”）获悉，截至11月30日，云南省2207个抵边自然村全部实现通邮，有效解决了农村邮政服务“最后一公里”的问题，在服务地方经济发展，有效促进兴边富民、稳边固边、增进民族团结中贡献了邮政力量。

云南省地处我国西南边陲，为边疆多民族省份，共有抵边州（市）8个，抵边县25个，抵边乡镇108个，抵边自然村2207个，占全国抵边自然村总数的64%，村落分布广泛且绝大多数在边远山区。2022年初，云南抵边自然村中，待通邮2148个，占全国待通邮抵边自然村总数的90%。经测算，未通邮的2148个抵边自然村，相距所属乡镇邮政局所单程总距离为41298.53公里。

2022年7月，云南省邮政管理局和云南邮政联合制定并下发《云南省抵边自然村邮政普遍覆盖三年行动方案（2022—2024年）》，推动通邮工作部署。目前，通邮抵边村主要投递报纸、EMS特快、快递包裹等物品，以及抵边自然村民众日常生活所需物资，同时收寄村民寄出的邮件。下一步，有关部门还将积极打造邮件转接点服务功能。

(责编：杨光宇、袁勃)

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