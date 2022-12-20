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广州新一轮171个大项目集中开工

2022年12月20日06:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报广州电  （记者罗艾桦）继世界500强项目采埃孚百亿级汽车电子工厂签约落户后，广东省广州市2022年第四季度重大项目开工暨增芯项目动工活动日前举行，共开工、竣工、签约重大项目454个，涉及国际综合交通枢纽、现代化产业体系、社会民生、“老城市新活力”城市更新等领域，总投资超7700亿元。

　　此前1至11月，广州全市1654个“攻城拔寨”项目已完成投资5410亿元，完成年度计划104%。此次集中开工项目171个，总投资3850亿元；竣工160个，总投资1620亿元；签约123个，协议投资总额2269亿元。

　　在产业领域，广州深入推进“智车”“强芯”“亮屏”工程。四季度开工的项目中，总投资10亿元以上的产业项目62个，特别是增芯、广石化升级改造、因湃电池、粤芯三期、融捷能源锂离子电池等一批50亿级重大产业项目开工建设，将为广州市未来一段时间的发展奠定坚实基础。其中，增芯项目拟建设月加工2万片12英寸的晶圆制造量产线，由广州智能传感器产业集团发起，位于增城区永宁大道，批复投资70亿元人民币，计划2024上半年通线，2025年年底满产。

(责编：杨光宇、袁勃)
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