央视网消息（焦点访谈）：中央经济工作会议12月15日至16日在北京举行，习近平总书记发表重要讲话，总结2022年经济工作，分析当前经济形势，部署2023年经济工作。明年经济工作怎么干？会议从坚持稳中求进工作总基调，加强财政、货币等各类政策协调配合，以及五大重点工作任务等方面作出部署。这五大重点工作任务中有很多内容都备受关注，像是扩大内需，老百姓的腰包会不会更鼓，民营经济的发展迎来了怎样的政策信号等等，今天的节目我们将请专家重点解读。

中央经济工作会议指出，明年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。会议从着力扩大国内需求、加快建设现代化产业体系、切实落实“两个毫不动摇”、更大力度吸引和利用外资、有效防范化解重大经济金融风险等五个方面进行了重点部署。

中国宏观经济研究院综合形势研究室主任郭丽岩：“针对当前面临的三重压力仍然较大的问题，以问题为导向，目标为导向，提出了展望2023年主要工作重点，把扩大内需同供给侧结构性改革有机结合起来。既要把需求侧的潜力加速释放出来，又要把供给侧的能力提高，增加更高质量、更高水平的供给，从而促进供给跟需求在更高水平形成动态均衡，从而为我们经济稳定恢复回稳向上提供更坚实的基础。”

五项重点工作中，着力扩大国内需求被摆在第一位，成为做好明年经济工作的重要抓手。由投资和消费构成的内需，是我国经济增长的重要引擎。特别是消费，过去多年来一直是拉动我国经济增长的第一动力。但是，受疫情冲击等因素影响，需求收缩成为我国经济运行中的突出矛盾。

中国宏观经济研究院经济研究所副所长吴萨：“党的十八大以来，我国以消费为主导的内需发展格局基本形成。这几年受疫情影响，消费也是受冲击最大的，但也是明年扩大内需最有空间和潜力的领域，因此要实现明年的经济增长目标，必须进一步加大力量提振消费，增加居民消费信心。”

郭丽岩：“我们国内拥有超大规模市场的资源优势，拥有全球规模最大、成长性最好的中等收入群体，人均GDP达到1.25万美元，即将迈入高收入门槛。居民家庭消费升级的趋势已经很明显，消费潜力巨大，需要有更多的政策把潜力进一步激发和释放出来。”

党的二十大报告提出，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来。近日，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，对实施扩大内需战略进行长远谋划。

这次中央经济工作会议则强调，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景。多渠道增加城乡居民收入，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。

吴萨：“通过坚定实施扩大内需战略，我们就能持续释放经济增长潜力，引导各方面把更多精力放到提质增效和转型升级上来。努力做到投资有回报，产品有市场，企业有利润，员工有收入，政府有税收，环境有改善。”

关于投资，会议提出，要通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资，加快实施“十四五”重大工程，加强区域间基础设施联通。政策性金融要加大对符合国家发展规划重大项目的融资支持。并强调，要鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设。

郭丽岩：“一方面把消费动能激发出来放到优先位置，另一个方面靠有为政府一系列作为来激发全社会投资，参与相关的重大工程、民生补短板的投资当中来，尤其希望民间资本能够给它们更多活跃的舞台。”

进入新发展阶段，我国实施扩大内需战略的环境条件深刻变化。有挑战，更有机遇。

郭丽岩：“我们当前的城镇化率还有提升空间。在城市发展过程中，匹配城市生活品质提升，还是有很大的需求空间潜力可供激发，相关测算也是万亿级的市场。再有一个是当前市场运行方面，也在推动高标准的市场体系建设，还有促进高效规范、公平竞争、充分开放的统一大市场建设过程中，也会进一步激活很多市场内生动能和活力，这些方面都是我们在扩大内需过程当中的积极因素和有利条件。”

加快建设现代化产业体系，也是这次中央经济工作会议提出的重点任务之一。会议围绕如何提升产业链供应链韧性和安全水平、打造战略性新兴产业、加快发展数字经济等作出部署。

郭丽岩：“现代化产业体系建设过程当中，放在首要的任务是对关键环节、关键零部件、“卡脖子”问题的集中攻坚克难问题。在保证传统产业巩固它的根基和安全的同时，我们也要促进战略性新兴产业、未来产业等的发展。像是在这些前沿技术的领域，我们要推动它们更加集群化、融合化，要推动先进制造业的集群不断加速壮大和成长，从而有力支撑相关的地区经济和全国经济稳定恢复和结构优化调整。”

中国宏观经济研究院产业所工业室主任付保宗：“当前，建设现代化的产业体系要从中国式现代化的本质要求出发，既要考虑当前，也要兼顾长远，既要重塑我们的竞争新优势，也要考虑充分发挥我们的传统优势，要以产业链的安全化为基准，要以产业结构的高级化为导向，以产业模式的新型化为方向，要加快构筑适应产业高质量发展的新生态。”

数字经济是推动我国经济增长的主要引擎之一。截至2021年，中国数字经济规模达到45.5万亿元，占国内生产总值比重为39.8%。数字化水平和能力不断提升，也为我国电子商务持续繁荣按下了“快进键”。

付保宗：“以新一代信息技术为核心的新技术正在不断取得新突破，正在广泛地向各个产业、各个领域渗透和融合，正在深刻地重塑和改变产业发展模式和竞争格局。”

国家信息中心预测部产业经济研究室主任魏琪嘉：“随着数字技术发展突飞猛进，数字经济和实体经济深度融合的特点越来越明显，平台企业是重要的市场主体，也是技术创新的重要载体，能够运用数字技术为实体经济充分赋能，对稳增长、促转型、惠民生都具有重要的意义，具备了参与国际竞争的实力和潜力。”

中央经济工作会议提出，要大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。

郭丽岩：“近年来，“三新”经济加快发展，新产业、新业态、新模式层出不穷。在这个过程当中，平台经济也扮演了这样的作用，包括它们引领创新，包括它们提供就业岗位，还有参与国际竞争方面，都有望激活它们的动能，让它们大显身手，从而在引领新经济发展、增强新经济动能方面，能够进一步激发市场主体活力和动能，从而与传统产业共同构成对整个现代产业体系的支撑。”

针对社会上对我们是否坚持“两个毫不动摇”的不正确议论，会议给出了明确的回答，强调，必须亮明态度，毫不含糊，切实落实“两个毫不动摇”，也就是说，要毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

国务院发展研究中心产业经济研究部副部长许召元：“国有企业和民营企业都是重要的市场主体，在促进经济持续增长，提升经济发展质量方面都扮演着“和而不同”的角色，都是我国经济的重要参与者和贡献者。本次会议再次提出要切实落实“两个毫不动摇”，彰显了我国政策的连续性和稳定性，对稳定市场主体预期、提振民营企业信心具有重要意义。”

郭丽岩：“当前在推进现代化建设的过程当中，我们尤其要着力把市场活力和市场主体的动能激发出来，我们要对所有的市场主体一视同仁平等对待。一方面要做大做强国有企业，推进中国式国有企业现代治理制度的健全；另一方面要推动民营经济、民营企业的壮大、活力的激发，尤其对近年来民营经济、民营企业运行过程中的一些诉求要及时回应。”

民营经济是社会主义市场经济的重要组成部分，在稳增长、保就业、改善民生等方面发挥着重要的作用。会议用较多笔墨，从制度、法律、政策和舆论等方面提出要求，再次表明了国家支持民营经济发展的决心。

魏琪嘉：“本次会议强调，从制度和法律两个层面，把对国企民企平等对待的要求落下来，这是提升国家治理体系和治理能力现代化的重要实践和体现，有利于进一步统一认识，提高认识，厘清误区，对提振市场主体信心将起到十分积极的作用。”

外资是观察中国经济的一个重要窗口。近年来，中国稳步推进高水平对外开放，持续缩减外资准入负面清单，不断改善营商环境，吸引了众多外资企业的目光。今年以来，在全球疫情反复、世界经济复苏乏力的背景下，我国吸收外资保持两位数增长，前三季度吸收外资就突破1万亿元。

中央经济工作会议提出，要更大力度吸引和利用外资，并从扩大市场准入、落实好外资企业国民待遇等方面进行了部署。

郭丽岩：“首先提出的是进一步放宽市场准入环节，尤其是服务领域的一些准入，进一步把现实当中碰到的一些堵点和卡点解除，解除外商来华投资兴业的一些后顾之忧。尤其要推进在规则、规制、管理、标准方面制度性开放，与国际标准对接衔接，从而进一步打造市场化、法治化、国际化的营商环境，增强对外商、外资的吸引力，这一系列也是增强外需对整个宏观经济的支撑力。”

五项重点工作的最后一项，是有效防范化解重大经济金融风险。会议提出，要确保房地产市场平稳发展，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，有效防范化解优质头部房企风险，同时再次强调坚持“房住不炒”，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。

今年的中央经济工作会议，以更大的力度传递着“信心”。会议指出，明年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。信心，来自科学、客观、准确的判断；信心，也是开好中国经济大船的底气。明年经济工作的大政方针已定，各项重点任务也已经做好部署。随着疫情防控优化措施持续落实，稳经济各项政策效应逐步释放，相信我国经济增速有望持续回升，我们要坚定信心，勇毅前行。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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