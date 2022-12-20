“有信心、有条件、有能力推动我国经济运行整体好转”
权威专家解读中央经济工作会议精神
新华社北京12月19日电（记者刘夏村、邹多为、周圆）刚刚闭幕的中央经济工作会议部署了2023年经济工作。如何看待未来中国经济走势？各类政策如何更好协调发力？怎样纲举目张做好明年经济工作？
在中国国际经济交流中心举办的2022—2023中国经济年会上，多位权威专家结合社会关切的热点问题，深入学习领会中央经济工作会议精神。
明年我国经济运行有望总体回升
中央经济工作会议强调，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。
中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀说，尽管今年经济增长与年初的预期目标存在差距，但其他多项指标较好完成，一些面向未来的结构性指标更有突出表现。预计全年经济总量将超过120万亿元，脱贫县人均可支配收入实际增长高于全国平均水平，新能源汽车产销量和出口量世界第一，粮食产量连续8年保持在1.3万亿斤以上，国际收支状况良好，国家外汇储备保持在3万亿美元以上。
展望2023年，韩文秀表示，我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有变，资源要素条件可支撑。“明年我国经济运行有望总体回升。”
他进一步分析道，优化疫情防控措施、存量政策和增量政策叠加发力，将给经济恢复发展带来重大积极影响；基数效应也将对明年经济数据形成一定支撑。
他表示，从一个完整过程看，优化疫情防控措施对经济运行的影响将产生类似“J曲线效应”，即短期会对经济运行造成扰动，但全年是重大利好，预计明年上半年特别是二季度社会生产生活秩序会加快恢复，经济活力会加速释放。“我们有信心、有条件、有能力推动我国经济运行整体好转。”
全国政协经济委员会副主任宁吉喆说，2020至2021年，居民消费平均实际增长率仅为4.4%，主要是受到疫情冲击的影响。居民消费亟待恢复，发挥好消费对经济发展的基础作用。
“明年加大宏观政策调控力度，同时优化调整疫情防控政策，有利于恢复消费，扩大内需，从而有利于促进经济运行在合理区间。”宁吉喆说，相信在着力扩大内需等各项政策的作用下，在各方面的共同努力下，明年我国经济一定会迎来整体好转。
各类政策形成共促高质量发展合力
中央经济工作会议要求，明年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力。
会议要求，积极的财政政策要加力提效。
财政部副部长许宏才分析，加力主要体现在：统筹财政收入、财政赤字、专项债券、调度资金等，保持必要的财政支出强度；合理安排赤字率和地方政府专项债券规模，确保政府投资力度不减；持续增加中央对地方转移支付，兜牢兜实基层“三保”底线。
提效主要体现在：完善减税退税降费政策；进一步优化财政支出结构，支持补短板、强弱项、固底板、扬优势；更好发挥财政资金引导与撬动作用；完善财政资金直达机制，深化预算绩效管理；持续创新和完善财政宏观调控，注重加强与货币、产业、科技、社会政策协调配合。
会议要求，稳健的货币政策要精准有力。
“简单概括就是总量要够、结构要准。”中国人民银行副行长刘国强说，总量要够，就是货币政策力度不能小于今年，需要的话还要进一步加力。既包括更好满足实体经济的需要，也包括保持金融市场流动性合理充裕，资金价格维持合理弹性，不大起大落。结构要准，就是要持续加大对普惠小微、科技创新、绿色发展、基础设施等重点领域和薄弱环节的支持力度，要继续落实好一系列结构性货币政策。
更好统筹各类政策，要坚持系统观念和实践标准。韩文秀表示，各方面都要增强全局观，加强与宏观政策取向一致性评估，及时发现和调整政策执行的偏差，清理和废止有悖于高质量发展的政策文件。
纲举目张抓好重点工作
中央经济工作会议指出，明年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。
“着力扩大国内需求”，位列各项工作之首。
宁吉喆表示，着力扩大内需是推动经济运行全面好转的当务之急。针对总需求不足的突出矛盾，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。积极恢复接触型、聚集型、流动型消费，巩固和恢复吃穿用等基本消费，培育和扩大线上线下结合、“互联网+”、绿色低碳等新型消费。
会议对加快建设现代化产业体系作出部署。
中国国际经济交流中心副理事长王一鸣表示，明年建设现代化产业体系的重点任务包括，加快传统产业改造升级、培育壮大战略性新兴产业、增强科技创新对现代化产业体系的支撑、提升战略性资源供应保障能力、大力发展数字经济。
会议指出，切实落实“两个毫不动摇”。
“前几年曾经出现过民营经济退场论，近一段时间也曾出现一些不正确的议论，对‘两个毫不动摇’，党和政府的态度是鲜明的，立场是坚定的。”韩文秀说，“我们毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。”
韩文秀表示，在深化国资国企改革，提高国企核心竞争力的同时，要支持和引导民营经济发展，从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来，从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大。领导干部要为民营企业办实事、解难题，构建亲清政商关系，要推动经济发展在法治轨道上运行，恪守契约精神，依法保护民营企业产权和企业家权益，促进民营经济发展壮大。
会议对更大力度吸引和利用外资作出部署。
国务院发展研究中心副主任隆国强认为，扎实做好吸引和利用外资工作，首先是要牢牢抓住改善营商环境这个“牛鼻子”，主动对标高标准国际经贸规则，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，深化国内相关领域的改革。
谈及有效防范化解重大经济金融风险，韩文秀表示，防范化解房地产市场风险是重中之重。“房地产业链条长，涉及面广，对经济而言既是动力源，也是风险源。”
刘国强表示，在不偏离“房住不炒”定位之下，要以稳民生为落脚点，以稳市场主体为重要抓手，优化金融监管制度，加大金融支持力度。
明年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。“我国经济发展面临的机遇和挑战并存，机遇大于挑战。”韩文秀表示，我们要坚定信心，奋力拼搏，推动经济运行整体好转，以高质量发展新成效为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。
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