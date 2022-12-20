新华社福州12月19日电（记者李慧颖）机器轰鸣声中，工人完成调试，崭新的砖机整齐排开，将在下个月发往海外。“到海外达成的订单已经把明年的产能排满了，我们现在开满工加快生产速度赶订单。”陈静宜说，其所在的福建泉工股份有限公司最近马不停蹄赶赴欧洲、东南亚和中东，带回了2000万美元的新订单。

泉工股份是近期江浙闽粤多省组织的外贸企业“出海团”的一员。随着全国疫情防控措施的优化调整，各地正紧锣密鼓部署“拼经济”，尤其是受疫情影响较大的外贸行业，多地政府“组团”帮助企业赴境外参加经贸活动，力图稳住外贸基本盘。

从10月开始，福建省商务厅陆续组织企业赴境外参展“福品销全球”行动，目前达成的意向成交金额超4亿美元。该省外贸大市泉州，早在8月就相继出台了多个“出海”政策方案，从包机组团、机票参展等多方面予以扶持，组织企业境外参展商洽、走访客户，达成的意向成交金额已有1.4亿美元。

中泉供应链管理有限公司的业务员们刚从香港家居用品展会上归来，正忙着为新客户安排打样。“走出去的效果超出预期。”负责人杨经华说，最近赴境外接触了不少新客户，采购商非常热情，现场询价沟通要求打样，下单意向强烈。

企业从海外市场带回的不仅有订单，还有外贸复苏回暖的信心。“走出去既提振了企业的信心，也给海外市场和外商信心。”杨经华说，外商在国际展会上看到了中国企业复工复产的决心。

收获颇丰的“出海团”验证了“中国制造”的优势依旧，中国在全球产业链供应链中“世界工厂”的地位依然稳固。

福建群峰机械有限公司副总经理黄文伟刚完成了中东的商务旅程，顺利拿下了数百万美元订单。他发现，对于机械制造这样产业链条长、配套环节多、技术门槛高的行业来说，中国产品依旧能够畅销海外，客户订单基本稳定。

在外贸传统商品领域，中国企业正在摆脱“低价跑量”的模式。近日在泉州市商务局主办的一场外贸供采对接会上，一位英国采购商在华代表对展位上的圣诞工艺品赞不绝口，当场达成了明年春季的订单意向。

参展商郑玉云来自厦门贝唯贸易公司，她告诉记者，这次参展的每一件样品背后都有产品研发创新投入，公司在泉州德化的工厂除了生产线，还有一个十多人的团队专门开发新品。“现在低价跑量已不是主流，利润太低，我们现在依靠设计和研发优势走精品路线，客户很认可。”

泉州市商务局相关负责人认为，外贸企业出海成效显著，正是得益于国内门类齐全、配套完备的世界级制造业集群和稳定的产业链供应链体系。一些企业在疫情期间没有“躺平”，而是苦练内功，或加大技术创新，或提高智能化制造水平，千方百计增强综合优势，“当他们重新面对海外采购商时就更有底气，在国际竞争中能率先抢占到市场红利”。

新一轮的“出海团”即将出发。目前，中国多个外贸大省已着手谋划明年海外拓市场工作，拓展组团参展线路，加大政策扶持力度，为外贸企业出境商洽护航，为来年抓订单、拼外贸做足准备。

(责编：王震、陈键)

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