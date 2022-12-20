新华社长沙12月19日电（记者柳王敏、史卫燕、余春生）湖南省石门县壶瓶山镇后山村位于湘鄂边界深山之中。在入村水泥路修通前，重峦叠嶂的大山，像一道道厚重的“围墙”，困住了村子里370多口人。

仲冬时节，沿着山路“十八弯”，记者来到后山村。78岁的田祥栋老人住在海拔700米的半山腰上，曾经的穷困生活让他记忆深刻。“山路全靠走，过河没有桥，枯水期还能踩着石头，涨水了有急事要出去，绕山路得多走三四个小时，太难了。”田祥栋说。

交通落后，村民们只能守着这2.58万亩山地讨生活，住的是烟熏火燎的木房子，采的茶叶和养殖的牛、羊、猪等卖不出去，产业基础差，村集体组织弱，村干部办公没有固定场地，村子如何发展没有头绪。

在脱贫攻坚战期间，后山村迎来了根本性变化。石门县交通运输局作为帮扶单位进村，在多方支持下，一条蜿蜒8公里的水泥路如玉带般“缠绕”在山坡上，桥架起来了，村民们告别了靠肩挑背扛走临崖羊肠小道出山的历史。

52岁的村民李永冬喜不自胜，他建新房的愿望实现了，“这在过去是不敢想的事，如今砖瓦房建好了，生活也跟着更‘敞亮’了。”

谈到近些年的发展，不少村民竖起大拇指点赞：入户管网改造解决季节性缺水难题，危房改造让贫困人口“居者有其屋”，加强医疗和教育保障，建设移动通信基站填补部分片区无手机信号的空白，修建村级便民综合服务平台方便群众办事……

石门县出台相关激励政策，引导鼓励干部向乡村振兴等基层一线集聚，一大批年轻村干部成为发展生力军。在后山村，4名年轻村干部扎根在这里，为乡村振兴贡献青春和智慧，29岁的后山村村支书覃杰就是其中之一。

在覃杰的眼里，后山村巩固脱贫成果衔接乡村振兴，在不断完善基础设施的前提下，要不断激发群众内生动力，“发动群众广泛参与，大力发展原生态农产品种养殖，找准富民产业，打造特色品牌，让美好生活更有奔头。”

(责编：王震、陈键)

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