新华社杭州电（魏一骏、李一伟）“刘大哥，苍南县需要1000斤的‘霜打菜’，能准时供货吗？”在浙江南部山区，位于文成县南田镇的“文成一家人”龙岙乡村直播基地里，“共富经理人”周海燕与煌鑫家庭农场负责人刘一敏顺利达成了订购协议。

南田镇位于文成高山蔬菜的主产区，但以往“冬菜”销路窄，导致大量土地在冬季闲置。自从绿城物业服务集团有限公司工作人员周海燕被聘任为南田镇首批“共富经理人”后，她入驻武阳村推出了“霜打菜共富计划”，当起了联结本地蔬菜种植农户和绿城小区业主客户的“中间人”，短短一周就累计收到4000多份大小订单，带动村集体增收12万余元。

近年来，浙江省深入实施党建联建工作和党建引领“共富工坊”建设，成为抓党建促共富的突破性抓手。今年3月，文成县探索“共富经理人”选聘机制，聚焦乡镇资源禀赋和产业特色，从企业高管、技工人才、乡贤能人等群体中选聘“共富经理人”87名，任期3年。

“共富经理人”串联起政、企、银、村等不同联建主体之间的党组织，对接本地劳动力、需求资源和政策支持，通过组织联建、人员联动、资源联通，带动“共富工坊”市场化运作。

不同于常规的企业发展经理人，“共富经理人”的选聘原则是具备一定实体产业基础或资源优势以及良好的群众基础，特别是在强村富民上有担当、有能力的带头人。

返乡创业的天湖旅游股份有限公司董事长赵东远，第一时间报名并被选聘为“漈上工坊”的“共富经理人”。“百丈漈镇许多林地难以种植农作物，我们的技术团队带动周边村民种植2000多亩景观苗木，108名村民实现家门口就业增收。”赵东远感慨道，“‘共富经理人’不仅是一个称呼，更是一份责任。”

文成县委组织部相关负责人表示，下一步，将配套出台评星定档的管理评价机制和金融扶持、租金减免、税费优惠等激励举措，让“共富经理人”更好助推乡村振兴和共同富裕提档加速。

(责编：王震、陈键)

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