新华社北京12月20日电（记者邹多为、申铖）财政部20日发布数据显示，今年前11个月，全国一般公共预算收入185518亿元，扣除留抵退税因素后增长6.1%，按自然口径计算下降3%。

其中，中央一般公共预算收入85760亿元，扣除留抵退税因素后增长6.8%，按自然口径计算下降2.9%；地方一般公共预算本级收入99758亿元，扣除留抵退税因素后增长5.4%，按自然口径计算下降3%。

从主要税收收入项目来看，前11个月，国内增值税43530亿元，扣除留抵退税因素后增长3.4%，按自然口径计算下降26.2%；国内消费税15571亿元，比上年同期增长18%；企业所得税43008亿元，比上年同期增长3.8%；个人所得税13604亿元，比上年同期增长8%。

财政支出方面，前11个月，全国一般公共预算支出227255亿元，比上年同期增长6.2%。其中，中央一般公共预算本级支出31483亿元，比上年同期增长6.4%；地方一般公共预算支出195772亿元，比上年同期增长6.2%。卫生健康、社会保障和就业、教育、科学技术等领域支出保持较快增长。

全国政府性基金预算收支方面，前11个月，全国政府性基金预算收入60161亿元，比上年同期下降21.5%。全国政府性基金预算支出95961亿元，比上年同期增长5.5%。

(责编：胡永秋、白宇)

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