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市场监管总局公布一批查处涉疫药品和医疗用品违法典型案例

2022年12月21日00:19 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月20日电（记者赵文君）为引导经营者加强价格自律、依法合规经营，市场监管总局20日公布一批查处涉疫药品和医疗用品违法典型案例，其中包括大幅提高药品以及抗原检测试剂盒售价。

　　中核医药（湖北）有限公司主要经营药品批发销售，11月15日至12月8日期间，该公司在药师帮平台批发销售连花清瘟胶囊（规格：0.35g*24粒），售价由11.55元上涨至37元。在进货成本未发生变化的情况下，大幅提高销售价格，涉嫌构成哄抬价格违法行为。目前案件调查终结，湖北省市场监管局拟作出责令改正并罚款90万元的行政处罚。

　　北京万拓影视文化传媒有限公司将每盒25支的抗原检测试剂盒以250元的价格对外销售，销售价格远高于同时期周边市场同类抗原检测试剂盒的价格。北京市海淀区市场监管局对该公司涉嫌哄抬价格及无证经营的违法行为已立案调查，拟作出30万元罚款的行政处罚。

　　淮安百源堂药房有限公司12月1日销售连花清瘟胶囊，将售价从14.9元提高至24元。该公司在进货成本不变的情况下，大幅提高销售价格，涉嫌构成哄抬价格违法行为。淮安市经济技术开发区市场监管局已向当事人送达行政处罚告知书，拟给予当事人罚款7万元的行政处罚。

(责编：袁勃、杨光宇)
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