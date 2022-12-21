白鹤滩水电站全部机组投产发电
我国建成世界最大清洁能源走廊
2022年12月21日05:18 | 来源：人民网－人民日报
小字号
图为12月19日，白鹤滩水电站风貌。
本报北京12月20日电 （记者王浩、叶传增）记者从三峡集团获悉：12月20日，世界综合技术难度最高、单机容量最大、装机规模全球第二大水电站——白鹤滩水电站最后一台机组顺利完成72小时试运行，正式投产发电。至此，白鹤滩水电站16台百万千瓦水轮发电机组全部投产发电，标志着我国在长江之上建成世界最大清洁能源走廊。
目前，长江干流的乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝6座巨型梯级水电站共安装110台水电机组，总装机容量达7169.5万千瓦，形成世界最大清洁能源走廊。这条走廊跨越1800公里，形成总库容919亿立方米的梯级水库群和战略性淡水资源库，其中防洪库容376亿立方米，对保障长江流域防洪、发电、航运、水资源利用和生态安全具有重要意义。
《 人民日报 》（ 2022年12月21日 01 版）
(责编：杨光宇、袁勃)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 全面回归“7元”时代 国内成品油价格年内最后一次下调
- 人民网北京12月20日电 （记者杜燕飞）“油价又跌了，这次跌幅还蛮大的，加满一箱油又可以省不少钱呢。”得知油价再次下调的消息后，北京市民刘先生连忙开车到加油站给自家汽车加油。…
相关新闻
- 评论
- 关注