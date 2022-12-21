图为12月19日，白鹤滩水电站风貌。

新华社记者 胡 超摄

本报北京12月20日电 （记者王浩、叶传增）记者从三峡集团获悉：12月20日，世界综合技术难度最高、单机容量最大、装机规模全球第二大水电站——白鹤滩水电站最后一台机组顺利完成72小时试运行，正式投产发电。至此，白鹤滩水电站16台百万千瓦水轮发电机组全部投产发电，标志着我国在长江之上建成世界最大清洁能源走廊。

目前，长江干流的乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝6座巨型梯级水电站共安装110台水电机组，总装机容量达7169.5万千瓦，形成世界最大清洁能源走廊。这条走廊跨越1800公里，形成总库容919亿立方米的梯级水库群和战略性淡水资源库，其中防洪库容376亿立方米，对保障长江流域防洪、发电、航运、水资源利用和生态安全具有重要意义。

《 人民日报 》（ 2022年12月21日 01 版）

(责编：杨光宇、袁勃)

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