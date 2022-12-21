本报记者 曲哲涵

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好经济工作意义重大。中央经济工作会议指出，明年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。本版今起推出“大力提振市场信心”系列报道，关注各地各部门全力以赴稳预期、增信心的探索实践。

——编 者

中央经济工作会议提出，要通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资，加快实施“十四五”重大工程，加强区域间基础设施联通。鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设。

推动经济运行整体好转，着力扩大国内需求，如何发挥投资的关键作用？政府和社会资本合作（PPP）模式通过引导社会资本投向，激发民间投资活力，在稳增长、优结构方面发挥着重要作用。

目前PPP投资成效如何？未来如何进一步增强PPP对投资的拉动力？记者进行了采访。

注入动力，助推基础设施建设趋势明显

高山峡谷中传来巨大的机器轰鸣声，新疆大石峡水利枢纽工程正在紧张施工。作为国内第一批12个PPP试点重大水利项目之一，该项目建成后将结束阿克苏河流域无山区控制性调节水库的历史，对优化塔里木河流域水资源配置、消除洪旱灾害，促进社会经济发展发挥重要作用。

国家统计局数据显示：今年前11月，基础设施投资同比增长8.9%，增速比前10月加快0.2个百分点，连续7个月回升。

基础设施建设是稳投资的重要抓手之一，PPP已日益成为拉动基础设施投资的重要力量。自2014年成立至今年10月末，已开工建设重大项目1252个、投资额3.9万亿元，投资额占全部开工建设项目的35%。

近年来，PPP对重大基础设施建设项目进一步发力。2020年1月至2022年10月末，累计入库重大项目投资额1.9万亿元，占此阶段所有入库项目的48%；开工重大项目投资额2.3万亿元，占此阶段所有开工项目的42%。其中，今年前10月，新入库重大项目92个、投资额3782亿元。

对外经济贸易大学副校长吴卫星分析，从数据变化趋势看，中西部地区新增项目多，交通运输和市政工程等项目较多。此外，新入库项目相当一部分是“两新一重”项目以及明确服务于乡村振兴、绿色发展和民生的项目。“这样的分布特点有助于区域经济协调发展，也有助于服务经济社会长期可持续发展。”

清华大学中国发展规划研究院常务副院长董煜认为，鼓励以PPP模式推进基建，不仅可以充分发挥政府资金的杠杆作用，稳定和扩大有效投资，还能缓解地方债务压力，为对冲经济下行影响、稳住经济大盘提供重要支撑。

统计显示，今年10月PPP新入库项目中，“两新一重”38个，投资额1277亿元，占当月新入库项目的85%。

吴卫星认为，新基建相较于传统基建更加重视数字化、智能化，统一高效规范的PPP市场机制有助于将我国相对发达地区在5G、轨道交通等领域已经积累的先进技术和管理经验迅速向全国推广，提高社会资本投资积极性，促进我国企业在相关领域的创新发展。

政策支持，提高社会资本参与积极性

今年以来，利好PPP的政策接连出台——

中办、国办在有关推动城镇化建设、盘活存量资产等意见中，均明确提出要规范有序推广PPP模式；财政部发文明确，采取多种方式支持生态环境领域PPP项目；水利部发文明确，积极推进水利基础设施PPP模式发展；农业农村部下发通知表示，将鼓励采用PPP模式支持农业农村基础设施建设……在各领域扩大投资的“顶层设计”中，可供PPP大展拳脚的领域都在不断拓展。

近期，概算总投资109亿元的甬舟高速公路复线金塘至大沙段工程PPP项目，获得农发行投放的农发基础设施基金5.75亿元支持；四川天府国际机场资阳临空经济区产业新城PPP项目获得国家开发银行四川分行投放的国开基础设施基金3000万元。

作为稳增长政策的重要内容，上半年国务院向政策性开发性银行新增8000亿元信贷额度、新设3000亿元政策性开发性金融工具额度，后续又追加3000亿元以上金融工具额度。各地不少PPP项目申请此项基金，用于弥补政府方或社会资本方资本金的缺口，同时项目还可申请优惠配套贷款。

财政部PPP中心有关负责人表示，随着下半年财政资金、社会资本投资等持续到位，目前多地密集开工一批重大项目。比如，8月8日，总投资427亿元的本桓、凌绥高速公路项目开工建设；9月15日，重庆轨道交通5A线（富华路—跳蹬南）PPP项目进入铺轨阶段，总投资180亿元；11月2日，甬舟铁路（浙江宁波至舟山）全线开工，建成后将成为目前世界最长海底高铁隧道、最大跨度的公铁合建桥梁……各地抢抓施工旺季窗口期，加快形成实物工作量。

“稳增长一揽子政策和接续措施，总体规模合理适度，能够有力配合衔接形成组合效应，使PPP项目获得合理现金流有了坚实基础。”吴卫星认为，在落实新一轮稳投资政策过程中，相关部委着力解决重大项目用地等要素保障中存在的突出矛盾和问题，有利于提高社会资本参与PPP项目的积极性。

董煜表示， 稳增长一揽子政策措施为PPP带来新机遇。“财政金融支持力度明显加大，特别是政策性开发性金融工具为PPP项目提供了有力支持；与此同时，允许更多公共领域引入社会资本，如遥感卫星、自然资源、生态环境保护等，为社会资本提供了更多选择，极大拓展了PPP的发展前景和应用场景。”

强化管理，守牢风险底线

既要快马加鞭，也要拽稳缰绳。必须牢牢守住风险底线，进一步推动PPP规范发展、阳光运行。

数据显示，截至10月底，全国2763个有PPP项目在库的行政区中，2729个行政区PPP项目合同期内各年度财政承受能力指标值均在10%红线以下，34个超10%的行政区已停止新项目入库，财政支出责任总体处于安全区间。

日前，财政部发布《关于进一步推动政府和社会资本合作（PPP）规范发展、阳光运行的通知》，从做好项目前期论证、推动项目规范运作、严防隐性债务风险、保障项目阳光运行等方面进一步规范PPP发展路径。

通知要求，规范开展财政承受能力论证，压实项目库管理责任；完善项目绩效管理，强化项目履约管理；加强项目合同审核，规范项目预算管理；强化财政承受能力动态监测，强化信息公开监督管理。“将继续把好入库、退库等关口，做好项目信息公开，提高市场透明度。”财政部PPP中心有关负责人表示，“要持续强化管理，守住不增加地方政府债务风险的底线和财政承受能力10%的红线。同时，推动修订现行PPP管理制度，完善税收、土地、资产管理、产权交易、争议解决机制等配套政策，构建PPP统一大市场。”

“通知针对各地PPP实践中存在的难点痛点，做出了清晰的政策指引。”吴卫星认为，PPP项目往往具有资金体量大、运营及回报周期长的特点，需要在政府支持下进一步有效发挥市场机制作用，以保障长期资金来源，“通知强调‘公平、公正、公开’原则，鼓励国有企业、民营企业、外资企业等各类市场主体作为社会资本方平等参与PPP项目；强调政府方应带头诚信履约，维护良好营商环境，不得以拖延竣工验收时间、延迟绩效考核等方式，拖欠政府付费；要求开展穿透管理，防止内幕交易、关联交易，防止政企权责不清和地方保护主义等。这些指引有利于PPP市场持续健康发展。”

PPP作为落实稳经济政策的重要工具抓手，要加快融资模式创新。财政部PPP中心有关负责人表示将进一步支持探索PPP与EOD（生态环境导向开发模式）融合、PPP资产证券化等工作，拓宽融资渠道；精准有序储备一批重大项目，加快推动项目签约落地、开工建设，形成实物工作量，支持有效投资稳大盘。

《 人民日报 》（ 2022年12月21日 02 版）

(责编：杨光宇、袁勃)

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