本报北京12月20日电 （记者赵兵）人力资源和社会保障部近日印发通知，部署开展2023年全国公共就业服务专项活动，要求各地人社部门强化就业优先政策，健全公共就业服务体系，持续打造专项活动品牌，扎实做好稳就业工作。

通知明确了明年的活动安排。1—3月，组织春风行动暨就业援助月，集中为农村劳动力、困难人员提供就业帮扶。4月，组织民营企业招聘月，支持民营企业吸纳重点群体就业。5—8月，开展百日千万网络招聘专项行动。7—12月，实施离校未就业高校毕业生服务攻坚行动，向未就业毕业生和失业青年提供政策落实、权益保护、困难帮扶系列服务。10—11月，面向民营企业、中小企业开展金秋招聘月，帮助企业解决招工稳岗难题，促进人岗对接。

同时，打造“职引未来”青年就业服务品牌，开展系列活动。3—5月和9—11月，组织职引未来——大中城市联合招聘高校毕业生专场活动，为高校毕业生求职择业和用人单位招聘人才提供服务。11月下旬至12月上旬，开展职引未来——全国人力资源市场高校毕业生就业服务周，发动各类人力资源服务机构，向2024届高校毕业生、往届有就业意愿的离校未就业高校毕业生及“三支一扶”计划等基层服务项目期满未就业人员提供市场化就业服务。2023年9月至2024年6月，面向西藏、青海、新疆和四川、云南、甘肃涉藏州县未就业高校毕业生、2024届高校毕业生，组织职引未来——中央企业面向西藏青海新疆高校毕业生专场招聘活动。

《 人民日报 》（ 2022年12月21日 02 版）

(责编：杨光宇、袁勃)

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