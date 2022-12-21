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《国际科技创新中心指数2022》发布

2022年12月21日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京12月20日电  （记者王昊男）日前，施普林格·自然集团、清华大学产业发展与环境治理研究中心面向全球发布国际科技创新中心指数2022。自然官网同步发布《国际科技创新中心指数2022》报告中文版和英文版。报告显示，北京在全球国际科技创新中心中位列第三位。粤港澳大湾区、上海均进入全球前十强，分别位居全球第六、第十位。

　　国际科技创新中心指数是着眼于评估全球典型城市、都市圈、城市群的创新能力与发展潜力而开发研究的一项重要指数。《国际科技创新中心指数2022》通过科学中心、创新高地、创新生态3个维度的31项指标，对全球100个城市（都市圈）的创新能力进行评价，反映世界创新版图变化趋势以及国内重要城市的创新表现。

　　北京市科委、中关村管委会主任许强表示，下一步，北京将着力培养和聚集战略科学家、青年科技人才，着重提高大学基础研究能力、科研院所技术攻关能力、企业引领发展能力。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月21日 12 版）
(责编：杨光宇、袁勃)
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