本报北京12月20日电 （记者王观）财政部发布的前11月全国财政收支情况显示，1—11月累计，全国一般公共预算收入185518亿元，扣除留抵退税因素后增长6.1%，按自然口径计算下降3%。其中，中央一般公共预算收入85760亿元，扣除留抵退税因素后增长6.8%，按自然口径计算下降2.9%；地方一般公共预算本级收入99758亿元，扣除留抵退税因素后增长5.4%，按自然口径计算下降3%。全国税收收入152826亿元，扣除留抵退税因素后增长3.5%，按自然口径计算下降7.1%；非税收入32692亿元，比上年同期增长22.2%。

1—11月累计，全国一般公共预算支出227255亿元，比上年同期增长6.2%。其中，中央一般公共预算本级支出31483亿元，比上年同期增长6.4%；地方一般公共预算支出195772亿元，比上年同期增长6.2%。

《 人民日报 》（ 2022年12月21日 07 版）

(责编：杨光宇、袁勃)

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