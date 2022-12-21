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到2025年——

形成约50家人力资源服务龙头企业

2022年12月21日06:24 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京12月20日电  （记者李婕）近日，人力资源和社会保障部印发《关于实施人力资源服务业创新发展行动计划（2023-2025年）的通知》，指导各地深化人力资源服务供给侧结构性改革，培育壮大市场化就业和人才服务力量。

　　《通知》提出，培育壮大人力资源服务市场主体，到2025年重点培育形成50家左右人力资源服务龙头企业和100家左右“专精特新”企业。扩大市场化就业和人才服务供给，开展人力资源服务机构稳就业促就业和市场化引才聚才行动，搭建制造业等重点领域人力资源服务供需对接平台，实施西部和东北地区人力资源市场建设援助计划。优化产业园功能布局，“十四五”末建成30家左右国家级人力资源服务产业园和一批地方特色产业园，聚焦重点领域高水平建设国家级人才市场。推进人力资源服务业数字化转型升级，支持人力资源服务领域平台经济健康发展，鼓励人力资源服务企业转化研发成果。

(责编：杨光宇、袁勃)
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