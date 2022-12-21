魏玉坤

中央经济工作会议指出，我国经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果持续显现，明年经济运行有望总体回升。这一重要判断，是对中国经济基本面和发展趋势的深刻总结，进一步增强了做好明年经济工作的信心和定力。

今年是党和国家历史上极为重要的一年。一年来，国际环境风高浪急，国内改革发展稳定任务更趋艰巨繁重。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全党全国各族人民迎难而上，统筹国内国际两个大局，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，加大宏观调控力度，应对超预期因素冲击，保持了经济社会大局稳定。前三季度国内生产总值同比增长3%，预计全年经济总量超过120万亿元。

成绩殊为不易，值得倍加珍惜，但也要看到当前我国经济运行仍然面临不少风险挑战。从国际看，严峻复杂的外部环境，给我国经济带来的影响加深；从国内看，经济恢复基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，经济社会风险点增多。

明年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好经济工作意义重大。要把思想和行动统一到党的二十大精神和党中央关于经济工作的决策部署上来，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作。要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力。

经济工作千头万绪，做好明年经济工作，关键要从战略全局出发，坚持抓主要矛盾，抓关键环节，带动做好其他方面的工作。要按照中央经济工作会议最新部署，着力扩大国内需求，加快建设现代化产业体系，切实落实“两个毫不动摇”，更大力度吸引和利用外资，有效防范化解重大经济金融风险。

保持战略定力，集中精力办好自己的事情，我国经济有望总体回升。随着优化疫情防控措施、存量政策和增量政策叠加发力，将给经济恢复发展带来重大积极影响。

攻坚克难、砥砺前行，在以习近平同志为核心的党中央掌舵领航下，在习近平经济思想科学指引下，我们有信心、有条件、有能力推动经济运行整体好转，以高质量发展新成效为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。

新华社北京12月20日电

(责编：王震、陈键)

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