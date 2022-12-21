新华社北京12月20日电（记者侯雪静、丁怡全）记者20日从三峡集团了解到，世界技术难度最高、单机容量最大、装机规模第二大水电站——白鹤滩水电站最后一台机组顺利完成72小时试运行，正式投产发电。至此，白鹤滩水电站16台百万千瓦水轮发电机组全部投产发电，这标志着我国在长江上建成世界最大“清洁能源走廊”。

三峡集团在长江干流建设运营6座巨型梯级水电站——乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝，通过这6座巨型电站联合调度，年均发电量可达3000亿千瓦时，每年可节约标煤约9045万吨，减少排放二氧化碳约24840万吨，形成世界最大“清洁能源走廊”。

这条走廊跨越1800公里，形成总库容919亿立方米的梯级水库群和战略性淡水资源库，其中防洪库容376亿立方米，占2022年长江流域纳入联合调度范围水库总防洪库容的53%以上，对保障长江流域防洪、发电、航运、水资源利用和生态安全具有十分重要的意义。

三峡集团董事长、党组书记雷鸣山表示，白鹤滩水电站是党的十八大以来开工建设、党的二十大以后全面建成的大型水电工程，是实施“西电东送”的国家重大工程。工程全部采用国产的全球单机容量最大百万千瓦级水轮发电机组，实现我国高端装备制造重大突破。白鹤滩水电站投产运营对我国能源结构调整、长江经济带建设、区域经济协调发展等有重大意义。

白鹤滩水电站坝址位于四川省宁南县和云南省巧家县境内的金沙江干流下游河段上。白鹤滩水电站工程规模巨大，地质条件复杂，工程建设创造了百万千瓦水轮发电机单机容量、300米级高拱坝抗震设防指标、地下洞室群规模等六项世界第一。

(责编：王震、陈键)

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