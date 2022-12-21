2022年1-10月，江西省宜春市靖安县水质综合指数2.67，全省排名第六；上半年宜春市综合考核生态环境公众满意度全市第一。简单数字的背后，折射出靖安在生态文明建设上的努力与付出，绿色已然成为这个小城的动人底色！

近年来，靖安纵深推进生态文明建设，生态环境质量明显提升，绿色生态优势持续巩固，美丽江西“靖安样板”迈出坚实步伐。

初心如磐，坚持生态立县战略不动摇。多年来，靖安县始终实行最严格的追责制度。成立生态法庭、生态检察室、两山警察，把生态文明建设纳入全县高质量发展考评、领导干部自然资源资产离任审计内容，生态文明建设工作考核评分比重超20%。实行生态环境质量领导干部约谈制和生态环境损害责任终身追究制。

敢为人先，积极探索污染治理模式。实施“垃圾不落地”工程。在全省率先实施城乡垃圾一体化处理工程，累计投入8000余万元，建成垃圾无害化处理填埋厂1个，垃圾压缩转运站9个。实施“污水不入河”工程。在全省率先实施镇村生活污水处理工程，投入3亿元建成污水处理站230座，实现重点自然村全覆盖。实施“黄土不见天”工程。在全省率先以红头文件禁伐阔叶林、木材砍伐量从13万方缩减至不到3万方，关停并转木竹加工企业200多家；在全省率先推行“树保姆”制度，对全县近5000棵珍稀古树名木建档挂牌专人管护；靖安获评“中国天然氧吧”“全省森林城市”称号。

严守红线，加大生态系统保护力度。加快推进辖区内废弃矿山生态修复工作，共修复地块44个（含历史遗留矿山图斑17个），面积约1207亩，修复总费用约1.73亿元。“十三五”期间已修复治理265.88亩，直接经济效益超过5310万元。强化生态保护红线刚性约束，全县共划定生态保护红线面积约740.55 平方公里。全力推进森林经营样板基地建设，2021年完成营造林面积共38669亩；完成低产低效林补植改造面积900亩，国家储备林建设1000亩；大力推进油茶、森林药材等林下经济产业发展，全面提升景观效果。

主动作为，致力打造最佳营商环境。在全省率先提出并推行了“环保预审”工作制度，出台了全省首个县级环保负面清单，先后否决了印染、铅蓄电池等项目140多个,累计婉拒外来投资达260多亿元。实施错时延时服务、“一窗受理”、“一次性告知”制。对简易低风险的31个行业51个类别内项目实行豁免审批；设立“绿色通道”。开展入企走访心连心、企业接待日等活动，对全县的88家企业进行了入企听诉、帮扶宣讲，不断提升企业的满意度和获得感。

提升品质，打造生态宜居幸福家园。大力实施乡村振兴战略，打造12个乡村旅游示范点，建成一批产品展示店、村史馆，靖安获评中国最美县域、中国最美乡村百佳县。着力打造“户外运动天堂”品牌，成功举办了环鄱阳湖国际自行车赛、江西森林马拉松赛、山地自行车精英挑战赛、国际铁人三项挑战赛、全国新年登高健身大会、江西森林旅游节等重大活动。

(责编：董童、李源)

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