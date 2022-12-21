原标题：以“专精特新”金融服务 助力“专精特新”企业成长——南京银行北京分行为“专精特新”中小企业发展蓄力赋能

近年来，南京银行北京分行积极响应党和国家关于“专精特新”中小企业高质量发展的战略部署，聚焦北京地区“专精特新”中小企业，全方位赋能支持企业成长。

南京银行北京分行研判市场、开拓实践，亮出了漂亮的“专精特新金融服务组合拳”——建立北京地区中小企业“专精特新”企业白名单，加快名单内客户走访，逐户建档、一户一策，是为“专”；不断完善企业授信指引，精准营销、快速落地，是为“精”；把握客户金融需求，特色化定制金融服务，是为“特”；灵活运用“鑫知贷”等系列产品，研发升级“鑫e伴”企业版手机银行，创新金融产品服务，是为“新”。截至2022年11月末，南京银行北京分行已累计为276家“专精特新”中小企业提供授信服务，授信总额近33亿元，贷款投放近19亿元。

坐落于中关村科技园海淀园的上市企业某科技股份有限公司2021年获北京市“专精特新”中小企业认定，该公司与南京银行的合作渊源可追溯到北京分行成立伊始，其所在集团两家子公司在北京分行成立之初便建立了良好的合作关系，至今已相伴走过了二十余年。新冠疫情爆发以来，国内核酸检测设备所需滤光原件需求量激增，公司下属事业部光学薄膜中心获大量订单，资金缺口较大。南京银行北京分行在了解此情况后，积极走访调研，企业作为北京分行上市公司白名单客户，通过绿色审批通道，很快获批5000万元授信额度，有效缓解了资金紧张。

“某担保公司给予了我们整体担保额度，南京银行是否愿意基于其中一部分额度为我公司增信？”6月的一天，南京银行北京分行客户经理接到电话，欣慰又兴奋。一年前，北京市“专精特新”企业某信息技术股份有限公司在南京银行获批1000万元信用贷款，彼时因其刚刚获得国内某头部通讯企业唯一授权，成为其政企行业终端全国经销商，加之上游采购支付方式调整，采购压力陡增，急需资金支持。南京银行北京西客站支行经过对其自身实力、发展前景、上下游客户、回款情况等综合研判，最终申报获批1000万元信用贷款，并持续跟进做好金融服务。正是基于这一年来的良好合作，客户对南京银行充分认可和信任，才有了前述的那通电话。截至目前，南京银行已给予该企业授信总额2600万元，切实助力企业成长。

“专精特新”中小企业是产业结构转型升级的生力军，是经济社会发展的动力源，是科技不断创新的加速器，也是稳定和扩大就业的蓄水池。未来，南京银行北京分行将不断提升服务能力，创新服务举措，践行责任金融，为北京地区“专精特新”企业高质量发展蓄力赋能。

(责编：曹淼、李源)

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