本报记者 王云娜

一大早，在湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县禾库镇易地扶贫搬迁安置区，59岁的龙菊珍大姐来到离家不到200米的振兴车间，麻利地用缝纫机制作手袋，“现在每天工作8小时，一天可以挣90多元。一个月下来，加上完成任务奖和出勤奖，少说也有3000元呢！”

龙大姐过去的家，位于禾库镇科甲村较为偏远的地方，她爱人身体不好，两个孩子要上学，家里只有大姐一个劳动力，一家四口被列为建档立卡贫困户。

2018年，凤凰县在禾库镇建起756栋楼房，集中安置禾库镇及周边乡镇有搬迁意愿的建档立卡贫困户。安置点周边，还配套了学校、幼儿园、医院、农贸市场等。此后，932户4784名苗族贫困群众，陆续搬迁到这里，龙大姐一家是首批住户之一。

“搬家，最担忧的是生计问题。”龙菊珍说，“就在这时，安置区管委会工作人员告诉我们，这里开办了工厂，可以家门口打工。”龙菊珍素来手巧，决定在一家手袋编制工厂干活。她的爱人则选择在附近一家农民专业合作社里帮工，月收入1700元。“2020年，我们全家收入达到了5万元，成功摘掉了穷帽子，腰包越来越鼓。”龙大姐自豪地说。

“十三五”期间，湘西州实施易地扶贫搬迁1.97万户，建成集中安置点147个、安置住房2.05万套，其中500人以上集中安置点28个。去年以来，湘西州高质量做好易地扶贫搬迁“后续文章”，坚持把产业和就业为重要抓手，拓宽搬迁群众致富渠道，促进稳定增收，确保搬迁群众“稳得住、融得进、能致富”。

全力以赴稳就业。当地按照“搭建平台对接一批、园区企业吸纳一批、就业车间稳定一批、以工代赈安排一批、增设公岗兜底一批”落实就业稳岗措施，有力促进了搬迁群众稳岗增收。

千方百计兴产业。当地出台政策措施，支持大户流转搬迁区域土地山林，扶持分散安置户和有条件的安置点发展特色种养，落实脱贫攻坚委托帮扶项目分红，实现产业发展全覆盖。

2022年，针对后续扶持中发现的新情况、新问题，湘西州制定了加强易地搬迁后续扶持工作的若干政策措施，从稳定就业、发展产业、完善配套等六大方面发力。当地持续加大后续扶持投入，安排财政衔接乡村振兴补助资金7500余万元，重点支持就业稳岗、特色产业发展。同时，安排州财政预算资金1400余万元，对安置点管理运行、“微菜地”建设等给予奖补。

目前，湘西全州有就业意愿的易地搬迁群众就业人数持续稳定在3.75万人以上，有劳动力家庭平均1.9人就业。2022年，湘西州搬迁群众人均纯收入预计达到17271万元，同比增长18.63%。

《 人民日报 》（ 2022年12月22日 14 版）

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经