全国人大代表陈瑞爱——
让绿色税制更好“点绿成金”（我当代表为人民）
2022年12月22日08:21 | 来源：人民网－人民日报
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环境保护税法颁布后，来自广东的全国人大代表、肇庆大华农生物药品有限公司总裁陈瑞爱非常振奋，“设立环境保护税是用税收杠杆撬动绿色发展，让高污染、高排放企业加速绿色转型。”
“好税制要靠有效的征管来落实，才能确保政策机制发挥作用。”陈瑞爱决定发挥自身优势，为环境保护税法的落地实施建言献策。她利用工作空隙与周末休息时间进厂下乡，先后走访了涉及兽药、化工、养殖等领域的50多家企业，向多个地方的环保、税务等部门了解环境保护税征收情况，掌握了大量一手资料。
“环境保护税法实施后，要重点帮助产业转型升级，同时加强环境保护的评价管理，才能真正实现‘点绿成金’。”陈瑞爱在十三届全国人大一次会议上提出建议。
陈瑞爱在建议中详细阐述了环境保护税征管的特点和难点，并针对这些问题提出了相应措施：应完善涉税信息提供与共享机制，充实和完善税收核定方式，在相关法律法规中将故意损毁污染物自动监测设备、篡改监测数据等行为纳入逃税情形……
国家税务总局对她提出的建议进行了回应：关于有多个分布于不同行政区域排污口的纳税人，先集中在主要排污口所在地申报纳税，再按排污量比例分享税收收入的建议，国家税务总局将其作为一种可选方案，持续跟踪研究……对其他建议也认真吸纳，承诺持续跟进。
“环境保护税开征以来，绿色税制鼓励节能减排、促进绿色生产的政策效应日益显现。”陈瑞爱说，我们既要绿水青山，也要金山银山，自己将继续认真履职，在“点绿成金”过程中发挥更大作用。
《 人民日报 》（ 2022年12月22日 18 版）
(责编：罗知之、陈键)
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