湖南资兴
县域经济发展跑出“加速度”
党的二十大擘画了新的蓝图，振奋人心，催人奋进。湖南省资兴市正以学习宣传贯彻党的二十大精神为契机，全力推动县域经济“加速跑”。
今年，资兴市成功创建首批国家创新型县（市），入选中国县域发展潜力百强县，县域经济高质量发展综合排湖南省前十。
“我们深入贯彻落实新发展理念，推进一二三产业协同发展，做大做强新能源、新材料、电子信息等六大产业链，以产业强促县域强。”资兴市委书记杨理诚介绍，资兴市狠抓硅材料、大数据“一主一特”产业，用资源催生产业链，以旗滨集团为龙头发展了一批硅材料产业链项目，高鑫材料获评国家重点支持专精特新“小巨人”，东江湖大数据中心入选工信部2021年国家新型数据中心。
借助郴州市旅游发展大会，资兴市引爆全域旅游，以东江湖国家5A级旅游景区为核心，串点成线、连线成面，成为中国旅游百强县、国家全域旅游示范区。围绕“办一次会、兴一座城”的目标，资兴成功举办了“湖南省夏日冬泳”邀请赛等首届郴州市旅游发展大会资兴分会场活动。
紧扣绿色生态发展主题，资兴市加快产业结构调整，用好“国家农产品质量安全市”金字招牌，精耕东江湖“鱼、果、茶、菜”系列品牌，探索出一条绿色、低碳、循环、可持续的农业产业发展之路。目前，资兴市共有“两品一标”25个，其中国家地理标志保护产品3个。“东江鱼”“东江湖蜜桔”“东江湖茶”先后通过国家质检总局地理标志产品保护认证、农业部农产品地理标志和国家生态原产地认证。
“我们坚持像保护眼睛一样保护生态环境，以优越环境助推县域经济高质量发展。”杨理诚介绍。近年来，资兴市持续保护山清水秀的生态环境，坚决扛牢守护一湖碧水的政治责任，全面实施东江湖全域十年禁捕禁渔，强力推进“春雷行动”“夏季攻势”“利剑行动”，落实公益林永久禁伐、河湖禁采、畜禽禁养、退渔禁捕、船舶禁污等措施，在环东江湖流域建立起较为完善的污染防治体系、生态保育体系和环境监测监察体系。东江湖出境水质常年保持国家地表Ⅰ类水标准，全市森林覆盖率达76.2%。
资兴市坚持“以人民为中心”的发展思想，在推动经济跑出“加速度”的同时，让百姓的获得感大大增强。
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