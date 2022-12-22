资产余额超21万亿元——
信托业管理规模企稳回升
近日，中国信托业协会公布了信托业三季度数据。数据显示，信托业整体管理规模企稳回升，业务结构持续优化。截至今年三季度末，信托资产规模余额为21.07万亿元，同比增加0.63万亿元，增幅为3.08%。与2021年末信托资产规模余额相比，增加0.52亿元，增幅为2.55%。
中国信托业协会特约研究员王玉国表示，信托业经过近5年的持续调整，正在迈入新的发展阶段。从固有资产总额来看，三季度末达到了8562.88亿元，同比略增59.32亿元，增幅0.70%，环比略为下降0.89%。从所有者权益总额来看，三季度末达到了7087.25亿元，同比增长81.18亿元，增幅1.16%，环比下降0.56%。
值得关注的是，信托资金投向证券市场、金融机构的规模和占比持续提升。截至三季度末，投向证券市场的资金信托规模为4.18万亿元，同比增长1.12万亿元，增幅36.80%，环比增长7.40%；较2021年末规模增长24.59%。投向金融机构的资金信托规模为2万亿元，同比增长0.10万亿元，增幅5.32%，环比增长2.40%；较2021年末规模增长7.14%。
“当前社会理财资金配置由非标类资产向标准化资产转移的趋势明显，在证券投资领域信托业与基金、券商、银行理财等资管同业相比，仍然规模较小，参与深度有限，但加快做强做优做大证券市场类信托业务已基本成为行业转型共识。”王玉国说。
专家表示，信托业要加速转型服务实体经济。要找准定位，充分发挥连接产业、货币、资本三大市场的独特制度优势，提升专业服务能力，创新业务和产品，积极为中小微企业提供金融支持，引导社会资金更多投向普惠、绿色、科技金融等重点领域；深化产融结合创新，发挥各自股东及行业资源禀赋优势，通过证券化、供应链金融等形式，深度参与资产盘活和产业结构优化升级，助力现代产业体系建设；大力发展资本市场业务，通过资产管理信托业务等积极参与多层次资本市场。
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