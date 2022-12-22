抢“鲜”看！青海如何作答绿色发展时代考卷
2022年12月22日11:02 | 来源：人民网
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青海地处我国西北内陆，因国内最大的内陆咸水湖——青海湖而得名，同时又是长江、黄河和澜沧江“三江之源”，境内有着丰富的水、风、光等自然资源。
近年来，青海在将生态文明建设放在突出地位，通过优化产业结构，践行高质量发展，努力探索生态建设与绿色发展和谐共生的可持续发展道路。
在“3060”双碳目标和数字中国建设的双重指引下，青海将如何打造独特优势，构建绿色低碳的现代产业体系；政府部门和市场主体又分别扮演怎样的角色、发挥怎样的作用？
12月24日，来自北京、青海、深圳三地的政企研嘉宾将跨时空地“齐聚一堂”，为我们分享青海的最新实践。让我们先睹为快！
了解更多精彩内容，请锁定“2022年人民企业社会责任高峰论坛”云上分会场。12月24日15:00，不见不散！
（文案：王连香）
(责编：王连香、章斐然)
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