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海南自贸港明确首批市场准入承诺即入制事项清单

2022年12月22日19:31 | 来源：新华网
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　　新华社海口12月22日电（记者吴茂辉）海南省新闻办公室22日举行新闻发布会，对《关于在海南自由贸易港取消乙级水利工程质量检测单位资质认定等6项行政许可事项的决定》(下称《决定》)《海南自由贸易港实施市场准入承诺即入制管理规定》进行政策解读，6项行政许可事项被取消，列入海南自贸港首批实行承诺即入制的事项清单。

　　根据《决定》，取消乙级水利工程质量检测单位资质认定，经营高危险性体育项目(游泳、攀岩、滑雪)许可，重要工业产品(不锈钢压力锅、铝压力锅)生产许可证核发，食用菌菌种(黑木耳菌种栽培种、香菇菌种栽培种、双孢蘑菇菌种栽培种、平菇菌种栽培种)生产经营许可证核发，蚕种(桑蚕原种)生产经营许可证核发和升放无人驾驶自由气球、系留气球单位资质认定等六项行政许可事项，在海南自贸港内实施市场准入承诺即入制。

　　《海南自由贸易港建设总体方案》明确，在海南自贸港实施市场准入承诺即入制。市场准入承诺即入制指除涉及国家安全、社会稳定、生态保护红线、重大公共利益等国家实行准入管理的领域外，在具有强制性标准的领域，依法取消许可和审批，建立健全备案制度，市场主体书面承诺符合相关要求并提交相关材料进行备案，即可开展投资经营活动。

　　海南省政府政务服务中心党组成员何霁锋表示，实行承诺即入制有利于降低市场准入门槛，实现“准入即准营”，海南将通过“审管法信”一体联动监管机制和平台，探索嵌入式监管、智慧监管、无感监管等多种监管方式，保证改革稳妥有序推进，逐步拓展到更多领域。

(责编：白宇、胡永秋)
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