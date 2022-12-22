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抓创新 拓市场 浙江民营经济不断发展壮大

2022年12月22日22:00 | 来源：央视新闻客户端
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　　浙江为民营企业解难题、办实事，构建亲清政商关系，扶持民营企业抓创新、拓市场，民营经济不断发展壮大。

　　前不久，位于杭州的传化集团高端智能制造工厂开工建设。今年，传化已经上新了十多个项目，总投资达百亿元。可一年前，生产化学制品的某些原材料价格上涨了30%、能源成本上涨了50%。

　　传化化学技术研究院院长 王胜鹏：我们走访了大量的客户、行业专家，得出了一个结论，需求还是在的，只是从相对单一的这个功能需求向多功能复合的需求在变化 ，只有技术创新这把金钥匙能够打开未来发展的空间。

　　为此，传化集团加大了研发力度，今年多投入52%的资金，成功研发出数十款新产品，适应了市场多元化需求。在国家多次出台“稳经济”一揽子政策的助力下，激发了企业活力，仅今年一年，传化集团新增授权专利就有150多件。借助“一带一路”倡议，传化集团新产品已成功打入130多个国家和地区的市场。

　　传化集团董事长 徐冠巨：中央经济工作会议特别强调了“两个毫不动摇”。我想我们有党中央对我们民企的关心和关怀，再大的挑战，我们有我们国家这棵大树可以依靠，所以我们要做的就是把企业搞好，用高科技去赢得高质量发展。

　　同样化危为机的还有正泰集团。最近两年，受市场缩小、原材料价格上涨、国际贸易形势变化的影响，传统的电力设备销量受到冲击，新型光伏产业的利润也在减少。传统和新兴两大产业板块都受到了冲击。

　　正泰将光伏布局的重心转向基数庞大的家庭用光伏电站建设上，并持续投入超十亿元，建立起一个云端平台和两张数字网，大大提升了生产、监管和客户服务的效能。今年前三季度，正泰绿色能源板块营收同比增长66%，占比超过了全集团营收的一半，为企业发展再添新动能。

　　正泰集团董事长 南存辉：双碳目标也好、数字中国建设也好，我们坚定不移地立足自己的实际，扎扎实实地搞创新往前走，不断地推动自身的能力提升、推动创新、推动变革。有中央经济工作会议的新的精神，我们觉得是信心百倍的，很受鼓舞的。

　　前不久，浙江将省内规模最大的10家国企也纳入到了浙商总会当中，让国企、民企抱团取暖、共克时艰。而像正泰、传化这样的大企业也在打造各种各样的孵化园，助力小微企业不断成长。去年，浙江民营企业贡献了全省67％的生产总值，“中国民营企业500强”中浙江占96席、连续23年稳居首位。

(责编：白宇、胡永秋)
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