人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

三季度末

我国金融业机构总资产同比增10.1%

2022年12月23日05:39 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京12月22日电  （记者吴秋余）中国人民银行发布的最新数据显示，据初步统计，2022年三季度末，我国金融业机构总资产为413.46万亿元，同比增长10.1%。其中，银行业机构总资产为373.88万亿元，同比增长10.2%；证券业机构总资产为12.87万亿元，同比增长7.3%；保险业机构总资产为26.71万亿元，同比增长9.8%。

　　同期，金融业机构负债为376.61万亿元，同比增长10.3%。其中，银行业机构负债为342.94万亿元，同比增长10.4%；证券业机构负债为9.68万亿元，同比增长6%；保险业机构负债为23.98万亿元，同比增长11.7%。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月23日 07 版）
(责编：袁勃、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
推动行业高质量发展 中电建协5年修订发布火电工程标准60余项
　　人民网北京12月22日电 （记者杜燕飞）日前，中国电力建设企业协会（以下简称中电建协）召开第八届会员代表大会。记者从会上获悉，5年来，中电建协先后修订发布火电工程标准60余项，推动电力建设行业高质量发展。…
天津港保税区管委会副主任刘贯虹：科技推动保险业高质量发展
　　人民网北京12月22日电 （记者杜燕飞）“我国保险产业发展潜力大，保险科技发展空间广阔。”日前，天津港保税区管委会副主任刘贯虹在2022第三届全球保险科技大会上表示，天津港保税区将发挥全国首家自贸区内保险产业园的优势，抓住京津冀协同发展战略下保险金融等要素重构的机遇，搭建保险+科技、保险+实体经济合作平台。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部