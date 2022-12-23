本报北京12月22日电 （记者吴秋余）中国人民银行发布的最新数据显示，据初步统计，2022年三季度末，我国金融业机构总资产为413.46万亿元，同比增长10.1%。其中，银行业机构总资产为373.88万亿元，同比增长10.2%；证券业机构总资产为12.87万亿元，同比增长7.3%；保险业机构总资产为26.71万亿元，同比增长9.8%。

同期，金融业机构负债为376.61万亿元，同比增长10.3%。其中，银行业机构负债为342.94万亿元，同比增长10.4%；证券业机构负债为9.68万亿元，同比增长6%；保险业机构负债为23.98万亿元，同比增长11.7%。

《 人民日报 》（ 2022年12月23日 07 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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