三季度末
我国金融业机构总资产同比增10.1%
2022年12月23日05:39 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京12月22日电 （记者吴秋余）中国人民银行发布的最新数据显示，据初步统计，2022年三季度末，我国金融业机构总资产为413.46万亿元，同比增长10.1%。其中，银行业机构总资产为373.88万亿元，同比增长10.2%；证券业机构总资产为12.87万亿元，同比增长7.3%；保险业机构总资产为26.71万亿元，同比增长9.8%。
同期，金融业机构负债为376.61万亿元，同比增长10.3%。其中，银行业机构负债为342.94万亿元，同比增长10.4%；证券业机构负债为9.68万亿元，同比增长6%；保险业机构负债为23.98万亿元，同比增长11.7%。
《 人民日报 》（ 2022年12月23日 07 版）
(责编：袁勃、牛镛)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 推动行业高质量发展 中电建协5年修订发布火电工程标准60余项
- 人民网北京12月22日电 （记者杜燕飞）日前，中国电力建设企业协会（以下简称中电建协）召开第八届会员代表大会。记者从会上获悉，5年来，中电建协先后修订发布火电工程标准60余项，推动电力建设行业高质量发展。…
相关新闻
- 评论
- 关注